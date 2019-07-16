Политика
Британия не отправит Ассанжа в страну со смертной казньюРоссийская газета 00:11
Заместитель главы МИД Британии Алан Данкан заявил, что страна не выдаст основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа государствам, практикующим смертную казнь. Он отметил, что, несмотря на преступления Ассанжа, он не заслуживает высшей меры наказания.
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МИД Великобритании: Лондон не вышлет Ассанжа в страну, где действует смертная казнь
Вести.Ruвчера в 19:29
Лондон не станет высылать Ассанжа в страны, применяющие смертную казнь
Московский Комсомолецвчера в 19:14
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 01:47, Вашингтон
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