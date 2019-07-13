Политика

Британия назвала условие освобождения иранского танкераРамблер вчера в 13:04

В Британии назвали условия освобождения задержанного иранского танкера. Глава МИД Джереми Хант потребовал от Тегерана гарантий того, что судно не отправится в Сирию.
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Британский МИД назвал условия освобождения иранского танкера Grace 1

РБКвчера в 14:04

МИД Британии сообщил о желании Ирана решить проблему с танкером Grace 1

ТАССвчера в 12:50

Глава МИД Британии назвал условие освобождения танкера Grace 1

REGNUMвчера в 12:57

Британия назвала условие освобождения иранского танкера

Рамблервчера в 13:04

Британия обеспокоена возможной перевозкой нефти с иранского танкера в Сирию

РИА Новостивчера в 12:45

Хант назвал условие освобождения иранского танкера

News.ruвчера в 12:29

Хант назвал условие освобождения задержанного иранского танкера

RT на русскомвчера в 12:12
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Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградам

Обновлено вчера в 16:23
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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что донской клуб просил Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) перенести матч первого тура чемпионата России против "Оренбурга" на более ранние часы, а также признал, что матчи в позднее время - это преступление против болельщиков.
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Российский актер Максим Виторган опубликовал интимное фото грузинской актрисы Нино Нинидзе после развода с российской телеведущей Ксенией Собчак.
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Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
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В Steam добавят платформу для запуска игр, выпущенных для старых консолей от Nintendo, Sony и других компаний.
Обновлено вчера в 16:33
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Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора

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Обновлено вчера в 23:32
Общество

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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей 14 июля. Данные размещены на сайте Гидрометцентра.
Обновлено в 00:00
Политика

Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России

Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
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Шоу-бизнес

Оксана Федорова показала фигуру в купальнике

Известная модель, телеведущая Оксана Федорова уехала отдыхать в Сочи, где предстала на пляже в купальнике и черной накидке с большим цветком.
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На видео засняли просящего помощи у людей морского дьявола

Джейк отметил, что до этого животное никогда не подплывало так близко, но в этот раз, вероятно, узнало его и «попросило» помощи.
Обновлено вчера в 22:24
Политика

Зеленский искупался с украинцами в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одессу начал рабочий день, искупавшись в Черном море с жителями города и сотрудниками своей администрации.
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Бордовских в дерзком мини отметила 50-летие

Для праздничного вечера Бордовских выбрала блестящее мини-платье, которое выгодно подчеркнуло ее стройную фигуру.
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Эксперты назвали регионы России, жители которых отдыхают дольше всех

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Космос

Над Землей открылся портал в преисподнюю - аномалия вскоре может поглотить всю планету

Обновлено вчера в 13:44
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Макрон объявил о создании во Франции военно-космического командования

По словам Макрона, новое командование будет создано, «чтобы обеспечить развитие и укрепление космических возможностей» Франции.
Обновлено вчера в 16:02
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:49
Путешествия

Названы наиболее частые жалобы российских туристов

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы.
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Транспорт

Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд

Эксперты составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов.
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Дочь Александра Белявского опровергла версию о самоубийстве отца

Дочь актера Александра Белявского Надежда в студии программы «Далекие близкие» на канале «Россия-1» заявила, что не верит в самоубийство своего отца.
Обновлено вчера в 07:52
Политика

Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель

Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.
Обновлено вчера в 21:09
Спорт

Волейболисты сборной России вышли в финал Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу победила команду Польши и пробилась в финал Лиги наций, решающий этап которой проходит в Чикаго.
Обновлено в 00:27
Общество

Идущий изгонять Путина шаман собрал митинг в Чите

Обновлено вчера в 10:26
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«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ

Обновлено вчера в 14:04
Политика

Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия

В Лондоне автомобиль въехал в группу людей

Автомобиль въехал в группу людей на юго-западе Лондона, пострадали не менее семи человек, сообщает газета Daily Star.
Обновлено вчера в 23:01
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено 12 июля в 13:20
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Конгресс США одобрил санкции против суверенного долга РФ

Палата представителей конгресса США одобрила поправки о введении санкций против суверенного долго России, передает C-Span.
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NASA опубликовало снимок аппарата Curiosity, сделанный с орбиты Марса

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало снимок марсохода Curiosity, сделанный с орбиты Марса другим аппаратом — Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).
Обновлено вчера в 23:37
Армия и оружие

В России разрабатывают новую модификацию истребителя Су-30СМ

В России ведется разработка новой модификации истребителя Су-30СМ. Об этом в субботу, 13 июля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в авиапромышленности.
Обновлено вчера в 07:44
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