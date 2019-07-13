Политика
Глава МИД Британии назвал условие освобождения иранского танкераNewInform 13:51
Глава британского внешнеполитического ведомства Джереми Хант заявил, что Лондон согласен отпустить задержанный иранский танкер в обмен на гарантии, что Иран не отправится в Сирию. Хант в опубликованном сообщении в Twitter заявил, что у него состоялись переговоры с главой МИД Ирана Зарифом.
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В банном комплексе под Петербургом произошел пожар
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На Волге столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта
В Мышкинском районе Ярославской области в акватории реки Волга столкнулись пассажирский теплоход «Алексей Толстой» и прогулочная яхта «Потудань».
Обновлено в 18:23
Наука
В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет
На территории современной Бразилии нашли полностью сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет.
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В Нью-Йорке произошёл сбой в подаче электроэнергии
В субботу, 13 июля, в нью-йоркском районе Манхэттен были зафиксированы сбои в подаче электричества. Об этом информирует телеканал NBC News.
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Пушков прокомментировал возможные санкции США против Турции за С-400
О возможном введении санкций со стороны США против Турции ранее сообщило агентство Bloomberg.
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Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России
Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
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Британский энтузиаст построил шестиколесный Hummer H2
Как подтверждает видеоролик, это первый в мире шестиколесный Hummer SUVT, который в объединяет внедорожник и грузовик H2.
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Собчак ответила Виторгану на интимное фото Нинидзе
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На вес золота: В Магадане прошли соревнования старателей
Обновлено в 14:20
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Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
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Политика
Более 600 тысяч человек выразили желание штурмовать «Зону 51»
Штурм американской военной базы «Зона 51» поддержали более 600 тысяч человек, верящих в НЛО. Об этом организаторы сообщили в Facebook.
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Политика
Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
Обновлено в 07:25
Автоспорт
Валттери Боттас выиграл четвертую квалификацию в сезоне «Формулы-1»
Квалификация Гран-при Великобритании — десятого этапа чемпионата мира «Формулы-1» — завершилась победой финского пилота Mercedes Валттери Боттаса.
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Зеленский в красных плавках искупался в Черном море
Обновлено в 18:46
Здоровье
Стационар по бережливой технологии
Уникальность проведенного ремонта состоит в том, что планировка по бережливой технологии предусматривает четкое разделение потоков здоровых и потенциально больных пациентов благодаря отдельным входам и выходам в процедурном и прививочном кабинетах.
Обновлено в 18:49
Политика
Украинский журналист нецензурно высказался в адрес Путина
«Коллеги с «Рустави 2» не дадут соврать», – сообщил Овдиенко, после чего обозвал Путина словом, которое популярно среди украинских футбольных болельщиков, придумавших оскорбительную кричалку.
Обновлено вчера в 10:58
Здоровье
Люди по всему миру отказываются от мяса, чтобы выжить. Почему россияне все делают наоборот
В ближайшие десятилетия населению Земли придется серьезно пересмотреть свои подходы к питанию: резко сократить потребление сахара, молока и мяса в пользу пищи растительного происхождения.
Обновлено в 17:04
Общество
Говорить нельзя молчать: Конюшенное ведомство может превратиться в очередной апарт-отель
«Не исключено, что компания попробует реанимировать концепцию апарт-отеля», – пишет одно из изданий.
Обновлено в 05:30
Футбол
Воспитанник «Уфы» поделился впечатлениями от дебюта в РПЛ
Полузащитник «Уфы» Данила Емельянов прокомментировал матч против «Урала» (2:3), который стал для игрока дебютным в РПЛ.
Обновлено в 19:27
Общество
Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности
В Роструде рассказали, с какого возраста детям можно выходить на работу. Об этом 13 июля сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 00:48
Общество
В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду
По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.
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Прокрастинация у женщин связана с низким уровнем дофамина
Установлено, что у женщин недостаток дофамина является причиной прокрастинации. При этом, у мужчин не было обнаружено подобной взаимосвязи.
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Кабаль и Фара выиграли Уимблдон в паре. Матч шел почти 5 часов
Колумбийцы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара выиграли Уимблдонский турнир в парном разряде.
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Буйнов высказался о скандале из-за гримерки Лободы
Сегодня в СМИ обсуждают новый скандал с участием певицы Светланы Лободы.
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Политика
Зеленский провел совещание на границе с Крымом
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