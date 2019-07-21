Политика
The Telegraph: Лондон может ввести санкции против ИранаPravda.Ru 04:17
Глава британского МИД Джереми Хант может объявить о введении ограничительных мер против Ирана из-за задержания британского танкера Stena Impero. Об этом сообщили СМИ Великобритании со ссылкой на источник в дипломатическом ведомстве.
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Политика
Зеленский рассказал о качествах будущего премьера Украины
Новый премьер-министр Украины должен быть профессиональным экономистом, а не политиком, ранее занимавшим должность премьера, спикера парламента или главы фракции, заявил журналистам в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский после голосования на внеочередных выборах в Верховную раду.
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Экипаж российской команды G-Drive Racing в составе Романа Русинова, Жан-Эрика Верня и Йоба ван Эйтерта на прототипе Aurus 01 стал победителем третьего этапа серии ELMS, прошедшего в Барселоне.
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Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко отправил в отставку заместителя правительства Кирилла Подберезного после публикации видео, на котором он дерется в кафе.
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Boeing экстренно вернулся в московский аэропорт из-за пожара
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Россию проверят на причастность к задержанию британского танкера
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) проверят причастность России к задержанию в Ормузском проливе британского танкера.
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Экс-супруг Ани Лорак отдохнул в клубе с незнакомкой
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Женщины с диабетом на 47% чаще заболевают сердечной недостаточностью
В ходе исследования ученые из США выяснили, что страдающие от диабета женщины значительно чаще сталкиваются со смертельно опасной сердечной недостаточностью, если сравнивать с мужчинами.
Обновлено 19 июля в 07:30
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ЦСКА на своем поле обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
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50 лет назад состоялась высадка на Луну
Модуль с двумя членами экипажа пробыл на Луне около 21 часа, совершил взлёт и стыковку с кораблём на орбите, после чего был взят курс на Землю.
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Россиян предупредили о резком подорожании красной икры
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Наука
Животные научились жевать и сосать до появления млекопитающих
Характерная особенность млекопитающих — способность жевать и сосать — появилась раньше них самих.
Обновлено вчера в 07:26
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Астронавт NASA Гаррисон Шмитт рассказал об аллергии на лунную пыль
Астронавт NASA рассказал журналистам об аллергии на лунную пыль, отметив, что она опасна для людей.
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Происшествия
В Дубае стендап-комик умер на сцене во время выступления
Индийский стендап-комик Манджунатх Найду умер от остановки сердца во время выступления в Дубае, сообщает Gulf News.
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В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в Чернобыле
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Политика
В ЦИК Украины рассказали о явке на выборы в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что к настоящему моменту по данным 11 из 199 округов явка на выборы в Верховную раду составила 15,27%.
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Обновлено в 06:42
Спорт
Казань примет чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года
Напомним, на право проведения чемпионата мира по водным видам спорта в 2025 и 2027 году претендовали Казань и Будапешт.
Обновлено в 06:30
Политика
Явка на парламентских выборах на Украине превысила 13,5%
Сегодня на Украине проходят внеочередные выборы в Верховную раду.
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