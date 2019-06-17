Политика
Британия и Россия рассматривают возможность встречи Мэй и ПутинаВести.Ru 20:14
Великобритания и Россия изучают возможности для проведения встречи премьер-министра Терезы Мэй и президента РФ Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки" в Осаке 28-29 июня. По информации The Guardian, данное мероприятие станет последним для Мэй в качестве премьер-министра.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 22:45, Вашингтон
Культура
Появилось видео, где Том Хэнкс на спор грабит магазин
Обновлено в 04:55
Гаджеты
Cooler Master Cosmos C700P Black Edition: корпус Full Tower для мощного игрового ПК
На сайте Cooler Master появилась страница с подробным описанием корпуса Cosmos C700P Black Edition, первая информация о котором была раскрыта в рамках недавней выставки Computex 2019.
Обновлено в 05:42
Политика
Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева.
Обновлено в 20:41
Авто
В Сети показали неизвестную версию LADA 4x4
В салоне появилась новая приборная панель, а внешне обновленная «Нива» отличалась только зеркалами заднего вида и слегка измененной светотехникой (увеличенными в размерах поворотниками и ДХО).
Обновлено в 14:31
Политика
Индонезия вернет США контейнеры с токсичными отходами
Индонезия отправит обратно в США пять контейнеров с отходами, которые содержат токсичные вещества.
Обновлено в 21:33
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в жилом доме на севере Москвы
Пожар в одном из жилых домой на севере Москвы унес жизни двоих человек.
Обновлено в 21:04
Политика
Польский журналист оценил высказывание Дуды о русских
Польский журналист Томаш Залевский прокомментировал слова лидера страны Анджея Дуды, который ранее заявил, что поляки превосходят русских в смелости и «способны сражаться до конца независимо ни от чего».
Обновлено в 22:24
Единоборства
Дмитрий Кудряшов проиграл досрочно Илунге Макабу
Обновлено в 11:43
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске купил места на кладбище рядом с могилой дочери
Отец известной певицы Жанны Фриске, скончавшейся после борьбы с раком мозга четыре года назад, Владимир Фриске купил места на кладбище рядом с могилой дочери.
Обновлено в 11:15
Происшествия
Самолет с неисправной системой кондиционирования сел в «Шереметьево»
Самолет компании «Аэрофлот», у которого во время полета дала сбой система кондиционирования, благополучно совершил посадку в столичном аэропорту «Шереметьево».
Обновлено в 13:40
Происшествия
В Ставропольском крае два человека погибли в ДТП
Двое погибли и 10 человек пострадали в ДТП в Ставропольском крае, сообщается на сайте МЧС РФ по Ставропольскому краю.
Обновлено в 22:35
Футбол
L’Equipe: «ПСЖ» готов продать Неймара
По данным L’Equipe, руководство парижского клуба не будет возражать против трансфера футболиста, если получит крупное предложение.
Обновлено в 16:04
Шоу-бизнес
Паулина Андреева в прозрачном платье произвела фурор на «Кинотавре»
30-летняя муза Федора Бондарчука снова смогла привлечь пристальные взгляды публики на закрытии в Сочи юбилейного, 30-го по счету кинофестиваля «Кинотавр».
Обновлено в 16:10
Происшествия
17-летний биатлонист погиб на сборах в Крыму
Чемпион России по биатлону, член юниорской сборной России 17-летний Артемий Хасанкаев из Мурманска был найден мертвым после пробежки на сборах в пансионате «Рыбачье» в Крыму.
Обновлено в 13:08
Экономика
Менее 1% клиентов Сбербанка жалуются на очереди в офисах
Ежемесячно офисы Сбербанка посещают около 40 миллионов клиентов, около 0,3% из них сталкиваются с длительным обслуживанием, однако книгу жалоб с начала 2019 года просили в среднем 900 раз в месяц, сообщили РИА Новости в крупнейшем российском банке.
Обновлено в 20:15
Общество
Просившихся в Канаду жителей Киселевска переселят
Как сообщалось ранее, местные жители обратились к властям Канады с просьбой предоставить им убежище, так как их не устраивает экологическая ситуация в регионе.
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Зеленский пробежал через фонтан в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня пробежал через работающий фонтан на Театральной площади в Мариуполе, вслед за ним побежали и несколько горожан.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие
На видео попал мощный обстрел Донецка украинскими боевиками
Весь город слышит тяжелое вооружение, с 2015 такого не было. На видео слышны мощные разрывы.
Обновлено в 16:31
Происшествия
Десять человек погибли в ходе бунта в тюрьме Парагвая
В ходе бунта в тюрьме Парагвая погибли десять человек, пятерых из них обезглавили. Об этом сообщило «РИА Новости» в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 22:36
Музыка
Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым
Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 18:08
Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве
В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Музыка
Умер барабанщик группы «Машина времени» Остроумов
Обновлено в 07:26
Футбол
В Неаполе сорвали именную табличку про Сарри
В Неаполе неизвестные сорвали табличку с дома, посвященную 60-летнему тренеру Маурицио Сарри.
Обновлено в 16:03
Здоровье
Медики рассказали о влиянии травяных чаев на здоровье
Многие утверждают, что травяные чаи обладают невероятными целебными свойствами, однако медики к таким заявлениям относятся скептически.
Обновлено вчера в 22:31