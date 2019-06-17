Британия и Россия рассматривают возможность встречи Мэй и ПутинаВести.Ru 20:14

Великобритания и Россия изучают возможности для проведения встречи премьер-министра Терезы Мэй и президента РФ Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки" в Осаке 28-29 июня. По информации The Guardian, данное мероприятие станет последним для Мэй в качестве премьер-министра.

Британия и Россия рассматривают возможность встречи Мэй и Путина

Гаджеты Cooler Master Cosmos C700P Black Edition: корпус Full Tower для мощного игрового ПК На сайте Cooler Master появилась страница с подробным описанием корпуса Cosmos C700P Black Edition, первая информация о котором была раскрыта в рамках недавней выставки Computex 2019.

Политика Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева.

Авто В Сети показали неизвестную версию LADA 4x4 В салоне появилась новая приборная панель, а внешне обновленная «Нива» отличалась только зеркалами заднего вида и слегка измененной светотехникой (увеличенными в размерах поворотниками и ДХО).

Политика Индонезия вернет США контейнеры с токсичными отходами Индонезия отправит обратно в США пять контейнеров с отходами, которые содержат токсичные вещества.

Происшествия Два человека погибли при пожаре в жилом доме на севере Москвы Пожар в одном из жилых домой на севере Москвы унес жизни двоих человек.

Политика Польский журналист оценил высказывание Дуды о русских Польский журналист Томаш Залевский прокомментировал слова лидера страны Анджея Дуды, который ранее заявил, что поляки превосходят русских в смелости и «способны сражаться до конца независимо ни от чего».

Шоу-бизнес Отец Жанны Фриске купил места на кладбище рядом с могилой дочери Отец известной певицы Жанны Фриске, скончавшейся после борьбы с раком мозга четыре года назад, Владимир Фриске купил места на кладбище рядом с могилой дочери.

Происшествия Самолет с неисправной системой кондиционирования сел в «Шереметьево» Самолет компании «Аэрофлот», у которого во время полета дала сбой система кондиционирования, благополучно совершил посадку в столичном аэропорту «Шереметьево».

Происшествия В Ставропольском крае два человека погибли в ДТП Двое погибли и 10 человек пострадали в ДТП в Ставропольском крае, сообщается на сайте МЧС РФ по Ставропольскому краю.

Футбол L’Equipe: «ПСЖ» готов продать Неймара По данным L’Equipe, руководство парижского клуба не будет возражать против трансфера футболиста, если получит крупное предложение.

Шоу-бизнес Паулина Андреева в прозрачном платье произвела фурор на «Кинотавре» 30-летняя муза Федора Бондарчука снова смогла привлечь пристальные взгляды публики на закрытии в Сочи юбилейного, 30-го по счету кинофестиваля «Кинотавр».

Происшествия 17-летний биатлонист погиб на сборах в Крыму Чемпион России по биатлону, член юниорской сборной России 17-летний Артемий Хасанкаев из Мурманска был найден мертвым после пробежки на сборах в пансионате «Рыбачье» в Крыму.

Экономика Менее 1% клиентов Сбербанка жалуются на очереди в офисах Ежемесячно офисы Сбербанка посещают около 40 миллионов клиентов, около 0,3% из них сталкиваются с длительным обслуживанием, однако книгу жалоб с начала 2019 года просили в среднем 900 раз в месяц, сообщили РИА Новости в крупнейшем российском банке.

Общество Просившихся в Канаду жителей Киселевска переселят Как сообщалось ранее, местные жители обратились к властям Канады с просьбой предоставить им убежище, так как их не устраивает экологическая ситуация в регионе.

Политика Зеленский пробежал через фонтан в Мариуполе Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня пробежал через работающий фонтан на Театральной площади в Мариуполе, вслед за ним побежали и несколько горожан.

Армия и оружие На видео попал мощный обстрел Донецка украинскими боевиками Весь город слышит тяжелое вооружение, с 2015 такого не было. На видео слышны мощные разрывы.

Происшествия Десять человек погибли в ходе бунта в тюрьме Парагвая В ходе бунта в тюрьме Парагвая погибли десять человек, пятерых из них обезглавили. Об этом сообщило «РИА Новости» в понедельник, 17 июня.

Музыка Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".

Общество Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.

Футбол В Неаполе сорвали именную табличку про Сарри В Неаполе неизвестные сорвали табличку с дома, посвященную 60-летнему тренеру Маурицио Сарри.