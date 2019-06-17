Политика

Британия и Россия рассматривают возможность встречи Мэй и ПутинаВести.Ru 20:14

Великобритания и Россия изучают возможности для проведения встречи премьер-министра Терезы Мэй и президента РФ Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки" в Осаке 28-29 июня. По информации The Guardian, данное мероприятие станет последним для Мэй в качестве премьер-министра.
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