Ранее News.ru сообщал, что пока британские консерваторы определяются с новым лидером партии, которому предстоит занять и пост премьер-министра Соединённого Королевства, в различных ведомствах растёт обеспокоенность проблемами, с которыми столкнётся страна в случае выхода из Евросоюза без сделки.

Британии предрекли крах в случае выхода из ЕС без сделки

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