Политика
Британии предрекли крах в случае выхода из ЕС без сделкиNews.ru 18:54
Ранее News.ru сообщал, что пока британские консерваторы определяются с новым лидером партии, которому предстоит занять и пост премьер-министра Соединённого Королевства, в различных ведомствах растёт обеспокоенность проблемами, с которыми столкнётся страна в случае выхода из Евросоюза без сделки.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 22:12, Вашингтон
Общество
Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах
"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
Обновлено в 06:19
Гаджеты
Apple показала новые эмодзи из iOS 13
В Apple решили отпраздновать Всемирный день эмодзи презентацией новейших символов. Они станут доступны нынешней осенью, после выхода iOS 13.
Обновлено в 09:39
Общество
Акимов показал образец российского электронного паспорта
Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено в 15:26
Политика
Зеленский объяснил появление на публике в плавках
Президент Украины Владимир Зеленский пояснил свое публичное поведение, вызвавшее осуждение, желанием быть ближе к людям.
Обновлено в 18:18
Общество
Гороскоп на 16 июля: Львам следует внимательнее подойти к покупкам
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено 15 июля в 18:00
Политика
Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку – 2»
"С сожалением вынуждены констатировать, что Дания заняла политизированную позицию и медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода в своей исключительной экономической зоне", - сказал Лавров.
Обновлено в 18:14
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено в 15:38
Происшествия
В мэрии Москвы вновь отказались согласовать марш в поддержку сестер Хачатурян
Как рассказала «МБХ медиа» одна из организаторов Татьяна Сухарева, вместо заявленного маршрута мэрия предложила провести акцию в Марьино.
Обновлено в 18:05
Политика
Мэй поспорила с Путиным в финальной речи
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не согласилась с высказыванием российского лидера Владимиар Путина о крахе идей либерализма.
Обновлено в 19:17
Гаджеты
Россияне стали чаще приобретать дорогие смартфоны
Жители России стали гораздо чаще приобретать дорогие смартфоны стоимостью свыше 30 тысяч рублей.
Обновлено в 20:41
Политика
Антонов заявил о развязывании США визовой войны
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединённые Штаты развязали визовою войну против российских дипломатов.
Обновлено в 17:39
Музыка
Первый российско-британский оркестр представили в Лондоне
Дирижер московского театра «Новая опера» Ян Латам-Кёниг сообщил в Лондоне о создании первого в истории российско-британского оркестра.
Обновлено в 21:50
Технологии
«ВКонтакте» тестирует собственный сервис знакомств
«ВКонтакте» тестирует сервис знакомств Lovina, на закрытую группу сервиса в социальной сети обратил внимание глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, написав соответствующее сообщение в Facebook.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Российское судно «Гранит» потеряло ход у порта Ульсан в Южной Корее
Российское судно "Гранит" с 15 членами экипажа и более 1 тыс. тонн генерального груза на борту потеряло ход близ южнокорейского порта Ульсан, угрозы жизни людей и безопасности судна нет.
Обновлено в 18:59
Экономика
Россияне планируют самостоятельно копить на пенсию
Обновлено в 13:01
Армия и оружие
Пентагон оценил потери Турции от исключения из программы создания F-35
Министерство обороны США оценило финансовые потери Турции от исключения из программы создания самолётов F-35.
Обновлено в 15:48
Общество
В подтопленном ливнями Благовещенске ввели режим ЧС
Режим ЧС ввели в Благовещенске после сильных ливней, которые подтопили улицы и социальные учреждения, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 21:01
Происшествия
Прокуроры закрыли дело Кевина Спейси о домогательствах
Прокуроры закрыли дело о домогательствах к молодому человеку со стороны актера Кевина Спейси, сообщило в среду агентство Associated Press.
Обновлено в 16:58
Экономика
ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов
Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил «обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов)».
Обновлено в 13:55
Наука
В России ожидается ухудшение климата
Ученый Йозеф Урбан заключил, что, если удастся замедлить глобальное потепление климата, тогда удалось бы замедлить и соответствующие негативные последствия, пишет РИА Новости.
Обновлено в 06:56
Политика
Россия не отказалась от идеи отмены виз для граждан Грузии
Москва заинтересована в нормализации отношений с Тбилиси, готова к переговорам на высшем уровне и по-прежнему рассматривает возможность отмены виз для граждан Грузии, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина.
Обновлено в 19:48
Армия и оружие
США и Россия обсудили возможность договора с КНР по ядерному оружию
Ранее Reuters, ссылаясь на источник, сообщил, что представители США собираются 17 июля провести переговоры с Россией в Женеве о создании нового соглашения по ограничению ядерных вооружений.
Обновлено в 10:56
Политика
Появились новые свидетели в деле о крушении MH17
В уголовном деле о крушении Boeing на Украине появились новые свидетели, сообщает ТАСС. Они сами обратились к следственной группе.
Обновлено в 14:21
Происшествия
Сразу 17 уголовных дел возбудили в Астрахани против чиновников
В Астраханской области возбуждено 17 уголовных дел в отношении и.о. министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского, других чиновников, а также двух предпринимателей из строительного бизнеса.
Обновлено в 06:29
Происшествия
В Волгоградской области осужденный сбежал через окно из зала суда
В городе Суровикине Волгоградской области осужденный 43-летний мужчина сбежал из здания районного суда через окно.
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 21:52
Армия и оружие
Российская подлодка «Пиранья» сможет находиться под водой до 12 дней
Благодаря новейшей уникальной воздухонезависимой энергоустановке российская подлодка П-750Б "Пиранья" сможет находиться под водой до 12 дней, пишет РИА "Новости" со ссылкой на ведущего конструктора КБ, автора проекта лодки Игоря Караваева.
Обновлено вчера в 20:22