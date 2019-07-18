Согласно прогнозу, британская экономика вступит в рецессию в 2020 году. ВВП страны станет на 3% ниже, если выход из ЕС произойдёт без сделки, пишет Times.

Британии предрекли крах в случае выхода из ЕС без сделки

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