Экономика
Британии предрекли крах в случае выхода из ЕС без сделкиNews.ru вчера в 18:54
Согласно прогнозу, британская экономика вступит в рецессию в 2020 году. ВВП страны станет на 3% ниже, если выход из ЕС произойдёт без сделки, пишет Times.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:48, Вашингтон
Экономика
Минэкономики предлагает государству заплатить за низкие тарифы
Минэкономики предлагает государству заплатить за низкие тарифы Минэкономики разработало радикальный сценарий ликвидации перекрестного субсидирования в энергетике — механизма, при котором одни потребители энергорынка платят за других.
Обновлено вчера в 14:32
Кино
HBO перезапускает сериал «Сплетница»
В феврале же президент CW Марк Педовитц впервые заговорил о том, что возможен перезапуск и другого проекта — сериала «Сплетница», который выходил на канале с 2007 по 2012 год, и его поклонники в ожидании новостей скрестили пальцы на удачу.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23
Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50
Футбол
Карпин считает, что Кокорин и Мамаев смогут вернуться в футбол
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос, смогут ли нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вернуться в футбол после того, как они отбудут своё наказание в колонии за драки в центре Москвы.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Астрахани задержаны несколько чиновников
Астраханский следственный комитет сообщил, что в рамках расследования 17 уголовных дел, возбужденных сегодня в отношении местных чиновников за мошенничество и превышение должностных полномочий, проведены обыски и выемки документов в квартирах и домах подозреваемых, а также в государственных учреждениях, где они занимали руководящие должности.
Обновлено вчера в 15:38
Политика
МИД Украины подготовил ответ на решение России по Донбассу
"На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины в соответствии с международным правом и законодательством Украины", — говорится в релизе внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 04:50
Политика
В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок обвинил Союз венгров Закарпатья в сепаратизме из-за иллюстрации в газете Karpatalja.
Обновлено в 05:02
Здоровье
Клещи продолжают цепляться к жителям Мордовии
Обновлено в 00:35
Происшествия
Появилось видео смертельной аварии на Московской
В паблике "Саратов онлайн" появилось видео с аварии на Московской.
Обновлено в 03:49
Политика
Найдены новые доказательства существования тайной тюрьмы в Мариуполе
ИА «Ореанда-Новости» Журналисты информационного агентства «РИА Новости» сообщили об обнаружении новых документальных доказательств существования тайной тюрьмы в аэропорту города Мариуполя (Украина).
Обновлено вчера в 04:37
Происшествия
Россиянке грозит тюрьма за лекарство от судорог для сына
Женщина заказала за рубежом незарегистрированный в России препарат Директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава 17 июля в своем аккаунте в соцсети Facebook сообщила о задержании москвички Елены Боголюбовой, которая заказала через интернет за рубежом лекарство от судорог для сына по совету врача.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Министр предложил Зеленскому демилитаризовать крейсер «Украина»
Министр обороны Украины Степан Полторак обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой демилитаризовать ракетный крейсер «Украина».
Обновлено вчера в 20:04
Футбол
«Селтик» вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов
Шотландский "Селтик" победил на своем поле боснийский футбольный клуб "Сараево" со счетом 2:1 в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышел в следующий раунд.
Обновлено вчера в 17:07
Политика
Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности
Американский сенатор от Демократической партии Чак Шумер направил в Федеральное бюро расследований (ФБР) и Федеральную торговую комиссию (FTC) письмо, в котором говорится, что приложение Face App, созданное в России, может быть угрозой для национальной безопасности.
Обновлено в 01:45
Авто
Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров
Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
Политика
В Госдуме оценили условие Зеленского для диалога с Россией
Ранее Зеленский назвал условие для восстановления диалога с Россией.
Обновлено в 02:40
Происшествия
В Петербурге три человека погибли при пожаре в деревянном доме
Две пожилые женщины и пожилой мужчина погибли при пожаре в одноэтажном деревянном доме в Красногвардейском районе Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского ГУ МЧС.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Ольга Гажиенко родила второго сына
Ольга Гажиенко, участвовавшая в «Доме-2» под своей девичьей фамилией Агибалова, второй раз стала мамой.
Обновлено в 02:50
Политика
Комитет Госдумы поддержал законопроект о праве силовиков сбивать дроны
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении проект закона, который даёт право силовикам в случае необходимости пресекать полёт беспилотника.
Обновлено в 04:04
Технологии
Появилось видео испытаний беспилотника-огнемета
Обновлено в 04:42
Общество
Процесс межведомственного электронного взаимодействия могут упростить
В законодательстве могут уточнить регулирование в сфере электронной цифровой подписи (ЭЦП) и упростить межведомственное электронное взаимодействие.
Обновлено в 05:08
Культура
180 произведений дополнили экспозицию Музея Рерихов на ВДНХ
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес
Во Франции водительских прав лишили Пригожина
О смене водительского кресла на пассажирское рассказала в своем Инстаграм жена Пригожина, Валерия.
Обновлено в 04:25
Политика
На Украине раскрыли коррупционную схему в оборонной промышленности
Правоохранительные органы Украины раскрыли схему коррупционеров, засевших в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено вчера в 15:38
Кино
Скончался актер и режиссер Юрий Прохоров
Обновлено вчера в 13:16
Хоккей
Панарин: Батюшке в церкви перестал верить, он не созванивается с Богом
По мнению Панарина, батюшка в церкви знает не больше, чем он сам, и не созванивается с Богом по телефону.
Обновлено в 02:58
Общество
Больше россиян стали со скепсисом относиться к высшему образованию
По данным ВЦИОМ, россияне стали гораздо чаще приходить к выводу, что отсутствие диплома о высшем образовании вовсе не означает обречённость на низкооплачиваемую и непрестижную работу: в 2008 году так считала половина сограждан (50%), в настоящее время в этом уверены 65% респондентов.
Обновлено в 03:55