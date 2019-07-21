Космос
Британец снял с Земли видео стыковки корабля «Союз» с МКСРИА Новости 04:25
Наблюдатель из Великобритании Мартин Льюис снял с Земли видео стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-13" с Международной космической станцией (МКС). Корабль "Союз МС-13" причалил к станции 21 июля в 01:48 мск.
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Из-за пожара в доме престарелых в Брянской области погиб человек
Из-за пожара в доме-интернате для инвалидов и престарелых в Брянской области погиб мужчина 1949 года рождения.
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Политика
Зеленский намерен снять неприкосновенность с депутатов Рады
Одним из первых законопроектов, который предстоит рассмотреть новому составу Верховной рады, будет документ о снятии депутатской неприкосновенности.
Обновлено в 06:12
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Twitter заблокировал аккаунты нескольких иранских СМИ
Twitter заблокировал аккаунты нескольких средств массовой информации Ирана, передает Tasnim.
Обновлено вчера в 23:17
Футбол
РПЛ дала оценку стычкам фанатов «Спартака» и бойцов ОМОНа в Ростове
Матч в Ростове между местной одноименной командой и московским «Спартаком» в рамках второго тура РПЛ завершился со счетом 2:2. После игры, по свидетельствам очевидцев и кадров в сети, произошли столкновения между болельщиками «красно-белых» и ОМОНом.
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Кино
Что будет с Мстителями: в Marvel рассказали о новой фазе вселенной
Фантастическая четверка, Люди Икс, Блэйд, четвертая часть "Тора" и возвращение Натали Портман, Анджелина Джоли в "Вечных" и много сериалов - "Газета.Ru" рассказывает о будущих проектах новой фазы киновселенной Marvel.
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Певица Согдиана не хочет рожать третьего ребенка за границей
Певица Согдиана скоро станет мамой в третий раз. Пол будущего ребенка 35-летняя экс-участница «Фабрики звезд» пока не раскрывает.
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Происшествия
Boeing экстренно вернулся в московский аэропорт из-за пожара
Пассажирский Boeing 737, вылетевший 21 июля из Москвы в Прагу, экстренно вернулся из-за пожара в багажном отделении, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах управления воздушным движением.
Обновлено в 06:32
Политика
Порошенко на выборах в Раду потребовал остановить «российский реванш»
Лидер партии «Европейская солидарность», бывший президент Украины Петр Порошенко проголосовал на внеочередных выборах в Верховную раду.
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Шоу-бизнес
Прошедший лечение Борис Корчевников объявил о сборе средств
Обновлено вчера в 10:00
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В Ростове-на-Дону рынок новых автомобилей упал на 9%
С января по май дилеры автокомпаний реализовали в Ростове-на-Дону 5 200 новых автомобилей, что на 8,6% ниже, чем за аналогичный период в прошлом году.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Автомобиль провалился в промоину на федеральной трассе в Приамурье
Два человека получили серьезные травмы в результате необычного ДТП в Амурской области — легковой автомобиль провалился в яму на федеральной трассе Р-27 "Амур", сообщили в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова оценила моду на «старение» в соцсетях
Ранее новую моду в соцсети поддержали многие звезды российского шоу-бизнеса.
Обновлено в 05:37
Недвижимость
Квартиры наполнились арендаторами
Заместитель директора департамента аренды квартир «Инком-недвижимость» Оксана Полякова поясняет, что в Москве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры сейчас 37 тыс. руб. в месяц.
Обновлено вчера в 12:44
Политика
МВД Украины рассказало о нарушениях на парламентских выборах
К одиннадцати часам утра (время совпадает с московским) в полицию поступило 382 сообщения о нарушениях на выборах в Верховную раду, сообщило МВД Украины.
Обновлено в 04:46
Происшествия
В центре Петербурга изрезали ножом школьника ради телефона
На школьника напали в субботу в арке дома по улице Садовой, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
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Мэр Кунгура пожаловался в прокуратуру на родителей детей с ОВЗ
Обновлено вчера в 08:28
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Кино
«Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов
Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие
Украинские военные сорвали перемирие
Обновлено в 06:40
Происшествия
Испанский суд отпустил подозреваемых в изнасиловании россиянки
Следственный суд Барселоны постановил освободить из-под стражи подозреваемых в причастности к изнасилованию россиянки.
Обновлено в 03:42
Футбол
Бурмистров: «Убери Фернандо из „Спартака“ – получится команда второй восьмёрки»
Москвичи победили 1:0 благодаря голу Жиго на последней минуте. Бурмистров отметил, что Спартак бояться не имеет смысла, так как это смешно.
Обновлено в 06:29
Футбол
Агент Бэйла назвал Зидана «позорищем»
Агент хавбека «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт оценил слова главного тренера команды Зинедина Зидана о скорой продаже валлийца.
Обновлено в 06:34
Общество
Американская журналистка рассказала о восхитившем ее месте в Москве
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
Трех посетителей избили в московском клубе, возможно, из-за плаката с митинга на проспекте Сахарова
Обновлено вчера в 18:21
Армия и оружие
Самолет-разведчик США вторгся в воздушное пространство Венесуэлы
Отправленная на перехват венесуэльская авиация установила, что в воздушное пространство Венесуэлы вторгся «летательный аппарат, предназначенный для ведения электронной разведки, принадлежащий ВВС США».
Обновлено вчера в 22:10
Политика
Саакашвили поддержал Зеленского и снял свою партию с выборов в Раду
Обновлено 19 июля в 23:20
Происшествия
В Екатеринбурге после ночной грозы затопило улицы
В Екатеринбурге после ночной грозы затопило сразу несколько улиц, передает корреспондент Накануне.RU.
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Общество
Обнаружен источник вони в Омске
Минприроды Омской области установило источник неприятного запаха, на который жаловались жители Советского и Кировского округов .
Обновлено в 06:12
Теннис
Донской выиграл «Челленджер» в Нур-Султане
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
Индия ждёт от Франции помощи по двигателям Kaveri в том числе и для Су-30МКИ
Основной упор делается на необходимости развития проекта двигателя Kaveri.
Обновлено в 04:48