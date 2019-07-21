Космос
Британец снял с Земли видео стыковки корабля «Союз» с МКСРИА Новости 04:25
Наблюдатель из Великобритании Мартин Льюис снял с Земли видео стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-13" с Международной космической станцией. На своей странице в Twitter Льюис разместил кадры, на которых видна станция и причаливающий к ней "Союз МС-13" в 01:40 мск.
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