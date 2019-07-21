Космос

Британец снял с Земли видео стыковки корабля «Союз» с МКСРИА Новости 04:25

Наблюдатель из Великобритании Мартин Льюис снял с Земли видео стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-13" с Международной космической станцией. На своей странице в Twitter Льюис разместил кадры, на которых видна станция и причаливающий к ней "Союз МС-13" в 01:40 мск.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Британец с Земли снял на видео стыковку «Союза» с МКС

Life.ru06:05

Британец снял с Земли стыковку «Союз МС-13» с МКС

Российская газета05:16

Британец снял с Земли видео стыковки корабля «Союз» с МКС

РИА Новости04:25

Опубликовано видео стыковки «Союза» с МКС снятое с Земли

Газета.Ru04:50

Стыковку «Союза МС-13» с МКС сняли на видео с Земли

Вечерняя Москва04:46

Видео стыковки корабля «Союз МС-13» с МКС, снятое с Земли

РЕН ТВ04:28

Британец снял с Земли стыковку «Союза» с МКС

Телеканал 360°05:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 08:22, Вашингтон
Политика

Зеленский назвал главные качества будущего премьера Украины

Зеленский заявил, что, если человек независимый и профессиональный экономист, то у него есть шансы стать премьером Украины.
Обновлено в 05:53
Футбол

«Спартак» возмутился действиями ОМОНа в отношении фанатов в Ростове

«Спартак» возмущен действиями сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, чьи действия повлекли вмешательство ОМОНа в конфликт после матча с «Ростовом».
Обновлено в 06:33
Политика

Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»

Обновлено вчера в 23:26
Общество

Американская журналистка рассказала о восхитившем ее месте в Москве

Обновлено вчера в 20:41
Политика

Путин в поздравлении Асаду предрек победу над «силами террора» в Сирии

В поздравлении Путин подтверждает готовность России помогать Сирии в защите территориальной целостности и суверенитета государства и называет страны союзниками.
Обновлено в 04:07
Происшествия

Журналистов «МБХ Медиа» избили в московском клубе

Обновлено в 07:14
Происшествия

Машина въехала в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке

Автомобиль въехал в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке, сообщили РИА Новости в Главном управлении обеспечения безопасности дорожного движения Киргизии.
Обновлено в 06:48
Происшествия

В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего россиянина

Сотрудники правоохранительных органов Польши обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, пропавшего в середине июля после гибели своего отца.
Обновлено вчера в 11:03
Общество

Мэрия Краснодара объявила штормовое предупреждение

В столице Кубани 21 июля объявили штормовое предупреждение.
Обновлено в 07:39
Политика

На Украине возбудили 10 уголовных дел из-за нарушений на выборах

Украинская полиция получила более 800 сообщений о нарушениях во время внеочередных выборов в Верховную раду Украины, сообщил глава координационного штаба министерства внутренних дел страны Иван Стойко.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Испанский суд отпустил подозреваемых в изнасиловании россиянки

Следственный суд Барселоны постановил освободить из-под стражи подозреваемых в причастности к изнасилованию россиянки.
Обновлено в 03:42
Армия и оружие

Украинские военные прервали бессрочное перемирие в Донбассе

Обновлено в 07:31
Общество

На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафе

Обновлено в 03:52
Кино

Netflix показал первый трейлер сериала «Ведьмак»

Обновлено вчера в 06:26
Происшествия

Boeing экстренно вернулся в Москву из-за пожара

Обновлено в 06:46
Политика

Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»

Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш".
Обновлено в 08:11
Авто

Составлен рейтинг лучших российских спорткаров

Замкнули пятерку самые известные спорткары из списка – Marussia B1 (или B2) с 3,5-литровой «шестеркой» на 240 сил и среднемоторный родстер «Крым», построенный российскими студентами на базе LADA Kalina.
Обновлено в 04:22
Политика

Обнародованы данные Национального экзит-пола на выборах в Раду

Обновлено в 07:39
Политика

Парубий приехал голосовать на выборах без паспорта

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий забыл взять паспорт для участия в голосовании на досрочных выборах в украинский парламент.
Обновлено в 06:21
Здоровье

Кому вредно есть овощи, рассказала гастроэнтеролог

Рекомендации, как употреблять овощи, врача-гастроэнтеролога Виктории Суджияновой опубликовали в прессе.
Обновлено в 01:47
Энергетика

В Грузии цены на бензин достигли исторического максимума

В Грузии цены на бензин всех видов повысились на несколько тетри (в одном грузинском лари 100 тетри) и достигли исторического максимума, передает Rustavi 2.
Обновлено вчера в 13:44
Религия

День Казанской иконы Божией Матери отмечают православные

Икона Казанской Божьей матери не просто является одной из самых почитаемых в России, но и имеет шлейф легенд о своих спасительных возможностях.
Обновлено в 07:40
Политика

Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили Валаамский монастырь

Главы двух государств, прибыв на место, сразу отправились в Спасо-Преображенский мужской монастырь, где прошла служба.
Обновлено 18 июля в 14:07
Политика

Россию проверят на причастность к задержанию британского танкера

Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) проверят причастность России к задержанию в Ормузском проливе британского танкера.
Обновлено вчера в 22:46
Космос

Рогозин рассказал, что робот «Федор» пробудет на МКС полторы недели

Обновлено вчера в 21:42
Спорт

Казань примет чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года

Обновлено в 07:21
Экономика

Выживающая Россия: найден способ побороть тотальную бедность

Проблема бедности в нашей стране остается одной из самых острых, и не случайно майским указом поставлена задача сократить ее уровень к 2024 году в 2 раза.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие

Фото секретного американского танка появились в Сети

Новейшая немецкая БМП превратилась в «бездонную бочку» В серийное производство танк будет запущен в 2026 году.
Обновлено в 04:12
Кино

«Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов

Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.
Обновлено в 04:06
Здоровье

Диетолог рассказала о пользе и вреде крыжовника

"В стадии обострения гастрита или язвы крыжовник способен нанести больше вреда, чем пользы", — отметила диетолог.
Обновлено в 05:57
ещё по теме
Лука Сальво Пармитано
Итальянский космонавт
Итальянский космонавт ЕКА. Член экипажа «Союза ТМА-09М», совершившего полёт к международной космической станции с 29 мая по 11 ноября 2013 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Союз МС-13
Запланированный на 20 июля 2019 года полёт к международной космической станции, во время которого планируется доставить троих участников экспедиции МКС-60/61. Запуск планируется произвести с помощью ракеты-носителя «Союз-ФГ» с космодрома Байконур.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное