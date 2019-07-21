Космос

Британец с Земли снял стыковку корабля «Союз МС-13» с МКСАргументы и Факты 06:43

Британец Мартин Льюис опубликовал в Twitter видео стыковки корабля «Союз МС-13» с МКС, которое было снято с Земли. На видео запечатлены станция и причаливающий к ней корабль за восемь минут до стыковки.
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Британец снял с Земли стыковку «Союз МС-13» с МКС

Российская газета05:16

Британец снял с Земли стыковку «Союза» с МКС

Телеканал 360°05:09

Стыковку «Союза МС-13» с МКС сняли на видео с Земли

Вечерняя Москва04:46

Опубликовано видео стыковки «Союза» с МКС снятое с Земли

Газета.Ru04:50

Неземная стыковка: момент причаливания «Союза МС-13» к МКС сняли с Земли

ТК Звезда05:08

Видео стыковки корабля «Союз МС-13» с МКС, снятое с Земли

РЕН ТВ04:28

Британец снял с Земли видео стыковки корабля «Союз» с МКС

РИА Новости04:25
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