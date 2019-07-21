Британец Мартин Льюис опубликовал в Twitter видео стыковки корабля «Союз МС-13» с МКС, которое было снято с Земли. На видео запечатлены станция и причаливающий к ней корабль за восемь минут до стыковки.

Британец с Земли снял стыковку корабля «Союз МС-13» с МКС

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