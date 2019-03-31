Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальникахГазета.Ru 06:52

История Татьяны Кувшинниковой, учительницы из Барнаула, затравленной в школе из-за фото в купальнике, обрела международную известность. Благодаря флешмобу, который организовали в ее поддержку российские педагоги, о ней написали британские издания Daily Mail и Sun.

Политика Как голосуют на выборах президента Украины в Польше Украинские активисты размещали в соцсетях снимки, на которых видно, что желающих проголосовать на избирательном участке в столице Польши очень много, сообщали, что в очереди стоят сотни людей.

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