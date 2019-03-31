Общество

Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальникахГазета.Ru 06:52

История Татьяны Кувшинниковой, учительницы из Барнаула, затравленной в школе из-за фото в купальнике, обрела международную известность. Благодаря флешмобу, который организовали в ее поддержку российские педагоги, о ней написали британские издания Daily Mail и Sun.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Британские СМИ оценили флешмоб российских учителей в купальниках

РИА Новости06:15

Британские СМИ написали о российских учителях, которые разделись в поддержку уволенной коллеги

URA.Ruвчера в 21:55

Британские СМИ написали о флешмобе российских учителей в купальниках

RT на русском02:14

Татьяна Кувшинникова попала на страницы британских СМИ

Московский Комсомолецвчера в 22:43

Российские учителя в купальниках обратили на себя внимание всего мира

РЕН ТВвчера в 19:37

Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальниках

Газета.Ru06:52

Британские СМИ написали о флешмобе российских учителей в купальниках

РБК01:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 10:38, Ашберн
Общество

Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ

Адвокат французского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.
Обновлено в 08:09
Кино

В Сети появился трейлер нового сезона «Агентов Щ.И.Т.»

Ролик шестого сезона сериала «Агенты Щ.И.Т.» стал доступен в Сети после показа и восторженной реакции фанатов на фестивале WonderCon в Анахайме.
Обновлено в 07:30
Политика

ЦИК Украины «вывел» Донбасс в лидеры по явке на президентских выборах

Обновлено в 05:31
Армия и оружие

Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией

Обновлено в 01:10
Политика

Полиция Украины получила 950 сообщений о нарушениях на выборах

Обновлено в 09:47
Единоборства

Тимофей Настюхин нокаутировал Эдди Альвареса в первом раунде

Обновлено в 06:29
Происшествия

В Киеве эвакуировали гостиницу «Украина»

Полиция Киева эвакуировала в воскресенье, 31 марта, около 150 человек из гостиницы «Украина» после сообщений об угрозе минирования.
Обновлено в 08:34
Хоккей

Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес

Вера Брежнева преподнесла дочери на 18-летие неожиданный подарок

30 марта старшая дочь Веры Брежневой Соня празднует совершеннолетие. Певица сделала наследнице, пожалуй, самый лучший подарок.
Обновлено вчера в 12:50
Спорт

Миронова стала чемпионкой России в масс-старте

Биатлонистка Светлана Миронова выиграла женскую гонку с общего старта на чемпионате России в Тюмени.
Обновлено в 05:08
Политика

Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Политика

ЕС и ЛАГ не признают Голаны израильскими

По словам Могерини, Евросоюз выступает против решения США, признавшего право Израиля на Голаны, а международные резолюции не должны игнорироваться.
Обновлено в 09:25
Происшествия

Елизавета II перестанет водить автомобиль

Обновлено в 09:21
Культура

NYT сообщила о пропаже самой дорогой картины в мире

Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес

Как Началова ушла к Фролову, рассказал Алдонин

Бывший супруг ныне покойной певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин рассказал о переговорах с хоккеистом Александром Фроловым по поводу возвращения части квартиры.
Обновлено в 10:02
Происшествия

В Петербурге водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

Обновлено в 08:33
Политика

Британский посол публично нарушила украинский закон о выборах

Посла Великобритании в Киеве Джудит Гоф, которая присутствовала в качестве наблюдателя на выборах президента Украины, уличили в нарушении законодательства страны.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие

Новый транспортник Ил-112В совершил первый полет

На Воронежском авиастроительном объединении в субботу, 30 марта, новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В поднялся в воздух с аэродрома, чтобы совершить свой первый полет.
Обновлено вчера в 05:49
Армия и оружие

«Летающий кошмар»: Запад впечатлило новое необычное оружие России

Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес

Жители Стерлитамака разочарованы внешним видом певицы МакSим

По словам местных жителей, МакSим набрала лишний вес, а её внешний вид в этот вечер оставлял желать лучшего.
Обновлено в 07:10
Футбол

Себастьян Дриусси: «Сделали важный шаг на пути к чемпионству»

Обновлено в 10:00
Футбол

Родолфо в матче со «Спартаком» получил травму мышцы бедра

Футболист "Ахмата" Родолфо в матче 21-го тура чемпионата России против московского "Спартака" получил травму двуглавой мышцы бедра, сообщается на сайте грозненского клуба.
Обновлено в 10:01
Армия и оружие

Украинские военные в Донбассе голосуют на спецучастках

Обновлено в 04:47
Космос

Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300

Обновлено вчера в 05:21
Происшествия

Организатор соревнований назвал причину аварии на гонках в Геленджике

Обновлено в 07:50
Политика

Километровая очередь из украинцев выстроилась в Праге

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис выложил в твиттере фотографию огромной очереди из украинцев в Праге, желающих проголосовать за нового президента Украины.
Обновлено в 08:03
Музыка

Группа The Rolling Stones отложила тур из-за болезни Джаггера

Обновлено вчера в 23:50
Наука

Названы основные причины появления рака груди

Обновлено в 08:55
Технологии

Facebook ужесточил правила трансляций после новозеландских терактов

Как заявила Сэндберг, после террористической атаки были ужесточены правила ведения прямых трансляций в Facebook.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия

В центре Москвы водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДД

"Около 03:05 мск на улице Тестовской водитель совершил наезд на сотрудника ГИБДД, оформлявшего мелкое ДТП", - сказали в ведомстве, добавив, что водитель задержан.
Обновлено в 04:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное