Общество
Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальникахГазета.Ru 06:52
История Татьяны Кувшинниковой, учительницы из Барнаула, затравленной в школе из-за фото в купальнике, обрела международную известность. Благодаря флешмобу, который организовали в ее поддержку российские педагоги, о ней написали британские издания Daily Mail и Sun.
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