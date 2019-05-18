Армия и оружие
Британцев возмутил перехват российских самолетов над БалтикойМосковский Комсомолец 04:23
Новость о сопровождении истребителями ВВС Великобритании российских самолетов над Балтийским морем вызвала бурные эмоции у британских читателей. Материал накануне опубликовало издание Daily Mail.
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