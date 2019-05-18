Британцев возмутил перехват российских самолетов над БалтикойМосковский Комсомолец 04:23

Новость о сопровождении истребителями ВВС Великобритании российских самолетов над Балтийским морем вызвала бурные эмоции у британских читателей. Материал накануне опубликовало издание Daily Mail.

Политика Кличко рассказал о вкладе Ярослава Мудрого «в консолидацию Европы» Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Ярослав Мудрый внес существенный вклад "в консолидацию стран Европы".

Политика В российском посольстве упрекнули британские СМИ в публикации фейков "Представляется, что СМИ Великобритании не задумываются о последствиях, которые несут их публикации для российско-британских отношений, а ведь они весьма ощутимы", - продолжил он.

Игры Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft Компания Microsoft представила Minecraft Earth — мобильную версию "песочницы" в духе Pokémon Go, адаптированную к условиям дополненной реальности.

Политика Китай призвал США к сдержанности в отношении Ирана Глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео призвал США действовать осторожно с Ираном и не нагнетать обстановку, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.

Здоровье Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.

Футбол «Бавария» в седьмой раз подряд выиграла чемпионат Германии Футболисты "Баварии" разгромили франкфуртский "Айнтрахт" в матче 34-го тура бундеслиги и в седьмой раз подряд стали чемпионами Германии.

Происшествия Три вокзала в Москве проверяют после сообщения об угрозе взрыва "Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва на Киевском и Курском вокзалах, они оба работают штатно", - сказал собеседник агентства.

Общество Познер предрек трагический конец человечества Как отметил Познер, изменение климата, загрязнение воздуха и другие вызовы современности, с которыми сталкивается человечество, приведут к трагедии.

Хоккей Сборная Канады разгромила команду Германии на ЧМ-2019 по хоккею Сборная Канады одержала разгромную победу над национальной командой Германии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.

Футбол «Спартак» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы Тренерский штаб «Спартака» во главе с Олегом Кононовым назвал стартовый состав команды на выездной матч 29-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Общество Юлия Скрипаль собралась сделать заявление Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.

Политика Порошенко призвал предоставить автономию крымским татарам Петр Порошенко призвал предоставить крымским татарам национально-территориальную автономию в составе Украины.

Шоу-бизнес Олег Майами подогрел слухи о романе с Ольгой Бузовой Пару часов назад в микроблоге в Instagram Ольги Бузовой появился очередной эмоциональный пост, в котором певица решила порассуждать о том, почему она «каждый раз наступает на одни и те же грабли».

Армия и оружие Сирийские системы ПВО отразили ракетный удар по Дамаску По сообщениям РИА Новости, сирийские системы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку по позициям, расположенным недалеко от Дамаска.

Происшествия Адепты СССР атаковали мобильную лабораторию по тестированию на ВИЧ Бесплатный анализ крови проводился в ходе Всероссийской недели тестирования на ВИЧ, которая посвящена Дню памяти умерших от СПИДа.

Происшествия В ХМАО перевернулась лодка с тремя рыбаками Лодка с тремя мужчинами перевернулась в протоке реки Обь в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Политика Совет Европы постановил вернуть России право голоса в ПАСЕ В рамках сессии Комитета министров Совета Европы была достигнута договоренность о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).