Армия и оружие
Британцев возмутил перехват российских самолетов над БалтикойРоссийская газета 05:15
В Британии пользователи социальных сетей негативно восприняли сообщение таблоида The Daily Mail о перехвате российских самолетов со стороны британских ВВС в небе над Балтикой.
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Политика
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Наука
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Обновлено вчера в 08:33
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Обновлено в 04:28
Армия и оружие
Опубликовано видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по Дамаску
В Сети появилось видео, запечатлевшее ракетную атаку на столицу Сирии Дамаск.
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После выхода «Уотфорда» в финал и на протяжении нескольких недель в Англии вспоминают не успех нового тренера, а тяжелый путь капитана команды Троя Дини – 30-летнего форварда, который за последние годы стал символом клуба.
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