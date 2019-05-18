Армия и оружие

Британцев возмутил перехват российских самолетов над БалтикойРоссийская газета 05:15

В Британии пользователи социальных сетей негативно восприняли сообщение таблоида The Daily Mail о перехвате российских самолетов со стороны британских ВВС в небе над Балтикой.
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