Армия и оружие
Британцев возмутил перехват российских самолетов над БалтикойРоссийская газета 05:15
В Британии пользователи социальных сетей негативно восприняли сообщение таблоида The Daily Mail о перехвате российских самолетов со стороны британских ВВС в небе над Балтикой.
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Порошенко дал несколько советов Зеленскому
Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие ЕС, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.
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Обновлено в 09:02
Общество
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Здание бывшего частного театра Секретарева ожидает реставрация. Об этом написал Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
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Экономика
Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla
Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
Обновлено вчера в 20:48
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В Тель-Авиве сегодня пройдет финал «Евровидения»
Обновлено в 04:27
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Одом: перед ОИ-2004 прошел допинг-тест с помощью поддельных гениталий
Двукратный чемпион НБА американский баскетболист Ламар Одом признался, что перед Олимпийскими играми 2004 года в Афинах обманул допинг-инспектора с помощью накладных гениталий.
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Происшествия
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Общество
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Общество
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Прах журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает "Говорит Москва".
Обновлено в 06:35
Культура
Первый канал изменил сетку вещания из-за спецвыпуска шоу «Голос. Дети»
В четверг Group-IB сообщила, что передала Первому каналу первые результаты проверки, с ними ознакомлена компания Talpa Media (Нидерланды), владеющая правами на шоу "Голос".
Обновлено вчера в 15:39
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Зеленский пообещал вернуть Крым Украине
Обновлено в 07:01
Интернет
Google сообщила о скором закрытии еще одного сервиса
Американская компания Google сообщила о скором закрытии популярной платформы для создания 3D-контента Jump VR.
Обновлено в 09:03
Кино
Шэрон Стоун и Мэрилин Мэнсон снимутся в продолжении «Молодого папы»
Во втором сезоне снимутся голливудская актриса Шэрон Стоун и рок-певец Мэрилин Мэнсон.
Обновлено в 09:01
Футбол
Аллегри ушел из «Ювентуса» из-за Недведа
46-летний чех наряду со спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи настаивал на уходе Аллегри, хотя президент клуба Андреа Аньелли хотел продолжить сотрудничество с 51-летним специалистом.
Обновлено в 05:54
Гаджеты
Google раскрыла секреты ещё не анонсированной версии Android
Только недавно IT-гигант представил последнюю десятую версию операционной системы Android Q, а вице-президент компании Дэйв Берк (Dave Burke) уже рассказывает об особенностях одиннадцатой версии, которая выйдет лишь через год.
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Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Массовая драка произошла в поезде Новосибирск — Барнаул
Четырнадцать человек оказались вовлечены в массовую драку, которая произошла в поезде Новосибирск — Барнаул.
Обновлено в 08:42
Политика
В США раскрыли «настоящую» цену Су-57
76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
Обновлено в 07:00
Гаджеты
Unisoc готовится к производству 5G-модемов
Компания Unisoc (ранее — Spreadtrum) в ближайшее время организует производство 5G-модема для мобильных устройств нового поколения, о чём сообщает ресурс DigiTimes.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку
Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
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Политика
Йоханн Гуденус уходит из Австрийской партии свободы и складывает мандат депутата
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Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес
«Переживаю, плачу»: Ольга Бузова разочаровалась в очередном поклоннике
Ольга Бузова опубликовала новый пост в своем Instagram, пожаловавшись подписчикам на очередное предательство.
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Экономика
Bloomberg: Венесуэла в мае продала золото на сумму $570 млн
С начала мая Каракас смог продать 13,7 тонн золота на $570 млн, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
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Спорт
Медведева, Туктамышева и Самодурова оценили фото фигуриста-гея, целующегося с партнером
Российские фигуристки Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова поддержали канадского фигуриста Эрика Рэдфорда, выступавшего в парном катании.
Обновлено в 08:45
Общество
Nestle сворачивает производство каши «Быстров», в которой нашли ГМО
Международная корпорация Nestle прекращает производство овсяной каши «Быстров», в которой была обнаружена генетически модифицированная папайя.
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Общество
Юлия Скрипаль выставила на продажу квартиру в Москве
Виктория Скрипаль, племянница отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила, что дочь разведчика Юлия "активно" продает свою квартиру в Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 07:52
Футбол
Большинство футболистов «Барселоны» против прихода Антуана Гризманна
Чемпион мира в составе футбольной сборной Франции, форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн, который заявил, что летом покидает клуб, возможно, не станет игроком испанской "Барселоны".
Обновлено в 08:15