Армия и оружие
Британцев возмутил перехват российских самолетов над БалтикойРоссийская газета 05:15
В Британии пользователи социальных сетей негативно восприняли сообщение таблоида The Daily Mail о перехвате российских самолетов со стороны британских ВВС в небе над Балтикой.
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Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
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Путин прокомментировал ситуацию с акциями протеста в Екатеринбурге
Глава государства Владимир Путин впервые прокомментировал ситуацию, связанную с протестами в Екатеринбурге против строительства храма в Екатеринбурге.
Обновлено 16 мая в 10:12
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«Спартак» претендует на хавбека «Славии» Сучека
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Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
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Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
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Опубликованы планы США по развалу России
Разведывательно-аналитический центр США Rand Corporation опубликовал доклад по развалу России.
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Обновлено вчера в 14:26
Происшествия
Задержана женщина, бросившая маленькую дочь в поликлинике
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Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли на красную дорожку в Каннах
В строгих черных нарядах показались Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Пенелопа Крус предстала в длинном бело-голубом платье, Виктория Боня прошла в экстравагантном блестящем костюме, а Росси ди Пальма была в наряде, словно с бразильского карнавала.
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Хоккей
Латвия — Россия 1:3 (2-й перерыв)
В матче против Италии российские хоккеисты одержали самую крупную победу на чемпионатах мира в своей истории.
Обновлено в 05:28
Спорт
Михаэль Грайс стал новым тренером женской сборной Польши по биатлону
Трехкратный олимпийский чемпион немец Михаэль Грайс занял место главного тренера женской сборной Польши по биатлону, сообщает 18 марта Biathlon.pl.
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Обновлено вчера в 09:59
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«Взгляд другой»: Мария Кожевникова признала, что не выглядит на 25 лет
Несколько поклонников написали, что Кожевникова действительно себе льстит и выглядит на свой возраст.
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Полицейский сбил насмерть подростка в Саратове
Обновлено вчера в 15:45
Авто
KIA Sportage 2019 с новым дизайном пользуется ажиотажным спросом
Кроссовер KIA Sportage нового поколения, вышедший на китайский рынок в начале 2019 года, продается в 2,7 раза лучше предшественника.
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Лазарев вошел в чарты ITunes 11 европейских стран
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По информации Tuttosport, 51-летний тренер выступал за то, чтобы летом 2019 года клуб продал пять футболистов и нашел им достойную замену.
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Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.
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Госдума изучит все риски при принятии решения о возвращении в ПАСЕ
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Обновлено в 06:08
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Прокуратура отправила школы на переэкзаменовку
На сей раз нападению подверглись казанские гимназисты, а премьер России Дмитрий Медведев вновь поручил профильным ведомствам проанализировать требования к безопасности в школах.
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Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли место рождения их сына
Местом рождения принца Арчи — сына принца Гарри и Меган Маркл, стал частный роддом Portland Hospital в центре Лондона, принадлежащий Американской госпитальной корпорации.
Обновлено вчера в 16:35
Музыка
«Первый канал» аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
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