Армия и оружие
Британцев возмутил перехват российских самолетов над БалтикойРоссийская газета 05:15
В Британии пользователи социальных сетей негативно восприняли сообщение таблоида The Daily Mail о перехвате российских самолетов со стороны британских ВВС в небе над Балтикой.
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В пятницу, 17 мая, «Газпром» сообщил об открытии двух месторождений в российской Арктике.
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Канадские разработчики при участии коллег из США и Шри-Ланки представили алгоритм на основе генеративно-состязательной нейросети, который показывает, как будет выглядеть обычный американский дом через 50 лет — при условии происходящего сейчас изменения климата.
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Общество
Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
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9 мая российский путешественник завершил переход океана на весельной лодке Федор Конюхов готовится к двум полетам на воздушном шаре и к кругосветному путешествию на самолете, передает ТАСС заявление сына путешественника и организатора его экспедиций Оскара Конюхова.
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Прокуратура отправила школы на переэкзаменовку
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Порошенко дал несколько советов Зеленскому
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Португальский нападающий итальянского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду признан самым ценным игроком чемпионата Италии в сезоне-2018/19.
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Политика
В Италии призвали отменить антироссийские санкции
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Политика
Совет Европы проголосовал за возвращение делегации России в ПАСЕ
Комитет министров Совета Европы во время заседания в Хельсинки приняли почти единогласное решение о том, что Россия должна остаться в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
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