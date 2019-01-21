Экономика
«Бристоль», «Дикси» и «Красное и белое» объединяютсяВести.Ru 10:52
Торговые сети "Дикси", "Бристоль" и "Красное и белое" заявили об объединении. Под данными торговыми марками работает более 13 тысяч магазинов. Таким образом, объединенный ритейлер станет третьим в России по размеру оборота.
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с чего всё началось
Владельцы «Дикси», «Бристоля» и «Красное & белое» объединяют бизнес На российском рынке продовольственного ритейла готовится одна из крупнейших сделок: сети «Дикси», «Бристоль» и «Красное & белое» объединятся в одну компанию.Коммерсантъ10:08
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