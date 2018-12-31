Экономика

Bristol-Myers намерена купить Celgene за $74 млрд
Газета.Ru
07:18

По данным телеканала, сделка оценивается в $74 млрд. Как отмечается, акционеры Celgene получат по одной акции Bristol-Myers Squibb и $50 за каждую акцию Celgene. Подчеркивается, что советы директоров компаний уже одобрили сделку.
Газета.Ru07:18

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Фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb решила купить Celgene за $74 млрд

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