Канцлером Австрии впервые назначена женщинаКоммерсантъ 11:41

с чего всё началось

Переходное правительство Австрии возглавила судья Бригитте Бирляйн. Она стала первой женщиной-канцлером в истории государства. «Я назначил Бригитте Бирляйн на должность канцлера Республики Австрия»,— написал президент страны Александр ван дер Беллен в Twitter.

Экономика Суд арестовал имущество братьев Ананьевых Имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые владели 50,03% акций Промсвязьбанка, арестовано по иску ПСБ, говорится в определении суда.

Шоу-бизнес Об уходе Дроздовой рассказал Певцов Дмитрий Певцов состоит в браке с актрисой Ольгой Дроздовой уже 20 лет, но никогда не боялся ее ухода.

Происшествия В Кабардино-Балкарии задержали 12 высокопоставленных сотрудников МВД Следственные органы республики подозревают ряд должностных лиц регионального МВД, в числе которых начальники районных отделов полиции и отделений ГИБДД, в создании и участии в преступном сообществе, а также в получении взяток в особо крупном размере.

Финансы Альфа-банк получил убыток 22 млрд рублей Альфа-банк в первом квартале 2019 года получил по МСФО убыток в размере 22,7 млрд руб. против прибыли в размере 12 млрд руб. в аналогичный период прошлого года.

Футбол «Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» в первом стыковом матче Самарские "Крылья Советов" одержали волевую победу над "Нижним Новгородом" в первом стыковом матче за право выступать в Российской футбольной премьер-лиге в следующем сезоне.

Происшествия В библиотеку МГУ ударила молния В здание фундаментальной библиотеки МГУ имени Ломоносова ударила молния, сообщает РИА "Новости".

Кино Сериал «Чернобыль» опередил по популярности «Игру престолов» В рейтинге «250 телешоу с самой высокой оценкой зрителей», опубликованном на сайте IMDb, сериал занял первое место, опередив «Игру престолов».

Технологии «Яндекс» показал Путину устройство для анализа усталости водителей Устройство представляет собой камеру размером со смартфон, которая устанавливается в автомобиле напротив водителя и анализирует уровень его внимания на дороге с помощью технологий компьютерного зрения.

Наука Ученые назвали сокращающие жизнь продукты Пища с высокой степенью обработки сокращает жизнь, способствуя развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Происшествия Школьница скончалась на ЕГЭ по математике В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".

Финансы Чистый спрос россиян на валюту вырос впервые за пять месяцев Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту, особенно на доллар США, вырос в марте на 44% — до $1,2 млрд, говорится в материалах Банка России.

Общество Россияне признались в нелюбви к Москве и желании стать москвичами Основными причинами антипатии к столице, как показало исследование, стали финансовая обеспеченность москвичей (56 процентов опрошенных считают, что «все деньги страны в Москве»), их высокомерие, лень и нелюбовь к жителям других регионов (24, 12 и 8 процентов респондентов соответственно).

Общество У журналиста «Би-би-си» заметили необратимую болезнь во время эфира Редактор отдела технологий телеканала «Би-би-си» Рори Селлан-Джоунс (Rory Cellan-Jones) заявил, что у него нашли болезнь Паркинсона.

Экономика Би-би-си назвала водителя автобуса совладельцем подрядчика «Газпрома» «МК-3» владеет 26% «Газстройпрома» — компании, которая, как писал в конце марта РБК, планирует выкупить крупнейших подрядчиков «Газпрома».

Спорт Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.

Политика Украина ведет «две войны», заявил Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи с сенатором США Робертом Портманом, что его страна ведет две войны: с Россией и с внутренней коррупцией.

Происшествия Двух офицеров московского СКР задержали за взятку в 1 млн рублей По данным следствия, офицеры СКР сговорились с адвокатом, чтобы получить вознаграждение от фигуранта уголовного дела.

Происшествия В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.

Хоккей Сын Валерия Харламова назначен гендиректором ХК «Торпедо» Сын знаменитого советского хоккеиста Валерия Харламова Александр стал генеральным директором нижегородского хоккейного клуба «Торпедо».

Политика Главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским Минский процесс Главы МИД ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о том, как можно "оживить" минский процесс, сообщается в четверг на официальной странице немецкого внешнеполитического ведомства в соцсети Twitter.

Футбол «Олимпия» выиграла Кубок Словении второй год подряд Дублем отметился австрийский полузащитник Стефан Савич. «Олимпия» выиграла Кубок Словении во второй раз в своей истории и второй год кряду.

Технологии Высокие технологии распределят между бизнесом Правительство РФ предложило крупнейшим российским компаниям подписать соглашения о намерениях, которые позволят им стать ведущими участниками мероприятий по развитию в стране высокотехнологичных отраслей, сообщил вице-премьер Максим Акимов на совещании с президентом Владимиром Путиным по развитию технологий в области искусственного интеллекта в четверг.

Политика Bloomberg сообщило об отказе России продавать Ирану С-400 Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.

Общество Мэр Анапы отменил шоу Анастасии Волочковой за деньги из казны Глава администрации города Анапа Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой" во время открытия курортного сезона-2019.

Авто Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах» Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.