Армия и оружие
Бригаду для охраны Крымского моста сформировали в РосгвардииЭкономика сегодня вчера в 21:15
В Росгвардии рассказали, из чего состоит бригада, сформированная для охраны Крымского моста. В нее вошли специальный морской отряд, полк войск национальной гвардии, оперативные и специальные подразделения. Бригада будет выполнять целый комплекс боевых задач.
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с чего всё началось
В сформированную Росгвардией бригаду, предназначенную для охраны Крымского моста, входит специальный морской отряд, а также полк войск национальной гвардии, оперативные и специальные подразделения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.РИА Новостивчера в 20:40
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