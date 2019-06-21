Бригаду для охраны Крымского моста сформировали в РосгвардииЭкономика сегодня вчера в 21:15

В сформированную Росгвардией бригаду, предназначенную для охраны Крымского моста, входит специальный морской отряд, а также полк войск национальной гвардии, оперативные и специальные подразделения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

с чего всё началось

В Росгвардии рассказали, из чего состоит бригада, сформированная для охраны Крымского моста. В нее вошли специальный морской отряд, полк войск национальной гвардии, оперативные и специальные подразделения. Бригада будет выполнять целый комплекс боевых задач.

Бригаду для охраны Крымского моста сформировали в Росгвардии

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