Армия и оружие
В ВСУ заявили о готовности дать отпор России в ЧернобылеГазета.Ru вчера в 22:40
На Украине заявили о готовности противостоять российским войскам в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом на своей странице в фейсбуке проинформировала 61-ая отдельная пехотная егерская бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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с чего всё началось
Ранее пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады Вооруженных сил Украины сообщила на своей странице в Facebook, что бригада проверяет информацию о наличии российских войск вблизи украинской границы на белорусской части чернобыльской зоны отчуждения.ТАССвчера в 13:35
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