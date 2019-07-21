с чего всё началось

На Украине заявили о готовности противостоять российским войскам в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом на своей странице в фейсбуке проинформировала 61-ая отдельная пехотная егерская бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ВСУ заявили о готовности дать отпор России в Чернобыле

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