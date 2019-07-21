с чего всё началось

Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми.

Политика Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера Британская разведка MI6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о «причастности» России к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.

Политика Пушков отреагировал на заявление Омеляна о «цирке» Зеленского Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы Министерства инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, назвавшего цирком указ президента Владимира Зеленского о повышении качества украинских дорог.

Космос Корабль «Союз МС-13» с космонавтами отправился на МКС Российская ракета-носитель среднего класса «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13» стартовала к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.

Политика Суд в США отказал российскому СМИ ФАН в иске к Facebook Суд не усмотрел в действиях соцсети незаконных действий и принял решение отказать в иске.

Общество Собчак раскритиковала россиян за равнодушие к репутации Телеведущая Ксения Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации. Об этом она написала в Instagram-аккаунте.

Происшествия Обнаружено кладбище проблемных Boeing 737 MAX Кладбище самолетов Boeing 737 MAX, полеты которых были запрещены, обнаружено в Логистическом аэропорту Южной Калифорнии в Викторвилле.

Армия и оружие Украина собирается купить списанные корабли советской постройки Превратив вследствие провальной политики и тотальной коррупции основную часть своего военно-морского флота в ржавые лохани, частично продав, частично порезав на металл, командование ВМСУ теперь рассматривает возможность приобретения кораблей советской постройки.

Происшествия Количество пропавших во время наводнения в Иркутской области выросло Число без вести пропавших в зоне наводнения в Иркутской области выросло до 8 человек, сообщает Главное управление МЧС по региону в воскресенье.

Политика Пушков оценил условия «Нафтогаза» по переговорам с Россией Аналитик: «Нафтогаз» саботирует переговоры с РФ ради США и позора Зеленского Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что согласен с вариантом условий тразита российского газа через Украину, который предложил вице-президент Еврокомисии Марош Шефчович.

Происшествия В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.

Происшествия Водитель Infiniti несколько раз пытался сбить мужчину с ребенком Водитель автомобиля Infiniti несколько раз попытался наехать на мужчину, державшего на руках меленькую дочь.

Общество Ливневые дожди в Японии привели к эвакуации 110 тысяч человек Ливневые дожди, обрушившиеся на юго-западные районы Японии на фоне прохождения тайфуна "Данас", привели к отмене 14 авиарейсов; эвакуация в регионе объявлена для более чем 110 тысяч человек, еще почти 245 тысяч человек получили рекомендации об эвакуации, свидетельствуют данные телеканала NHK.

Политика Зеленский показал на видео ужасное состояние крейсера «Украина» Президент Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором можно увидеть удручающее состояние ракетного крейсера "Украина".

Футбол Олег Кононов: «Без судей „Спартак“ выиграл бы оба матча» Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после гостевого матча 2-го тура чемпионата России с "Ростовом" (2:2) ответил на вопрос о судействе.

Происшествия В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего россиянина Сотрудники правоохранительных органов Польши обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, пропавшего в середине июля после гибели своего отца.

Политика В посольстве Украины испортили все бюллетени для выборов в Раду В Индии на избирательном участке, где должно было состояться голосование на выборах в украинскую Раду, были испорчены все бюллетени.

Политика Оскорбивший Путина грузинский телеведущий вернется в эфир Отстраненный на два месяца после оскорблений в адрес президента России Владимира Путина телеведущий Георгий Габуния сможет вернуться к работе, заявил новый генеральный директор телеканала «Рустави 2» Паата Салия в эфире Palitra TV.

Общество Названо время максимального удара тайфуна по Владивостоку Ранее руководитель Примгидромета Борис Кубай сделал срочное заявление, что, согласно новым данным, Владивостоку стоит готовиться к невероятно большому количеству осадков за короткое время в связи с ударом тайфуна «Данас».

Экономика Минтруд не станет увеличивать пособия по безработице в 2020 году Максимальный и минимальный размеры пособий по безработице в следующем году сохранятся на нынешнем уровне — восемь тысяч и полторы тысячи рублей соответственно.