Армия и оружие

Бригада ВСУ выразила готовность дать России отпор в ЧернобылеГазета.Ru 21:15

В 61-й отдельной пехотной егерской бригаде ВСУ выразили готовность дать отпор войскам России в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом говорится на официальной странице бригады в фейсбуке.
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Ранее пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады Вооруженных сил Украины сообщила на своей странице в Facebook
, что бригада проверяет информацию о наличии российских войск вблизи украинской границы на белорусской части чернобыльской зоны отчуждения.
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