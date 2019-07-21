Армия и оружие
Бригада ВСУ выразила готовность дать России отпор в ЧернобылеГазета.Ru 21:15
В 61-й отдельной пехотной егерской бригаде ВСУ выразили готовность дать отпор войскам России в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом говорится на официальной странице бригады в фейсбуке.
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