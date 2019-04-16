Бригада Карасева рассудит «Зенит» и «Краснодар» в РПЛНева Спорт 12:36

Судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Карасевым рассудит матч 24 тура чемпионата России по футболу между санкт-петербургским «Зенитом» и «Краснодаром». Об этом сообщается на официальном портале Российского футбольного союза.

Бригада Карасева рассудит «Зенит» и «Краснодар» в РПЛ

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