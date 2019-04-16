Футбол

Бригада Карасева рассудит «Зенит» и «Краснодар» в РПЛНева Спорт 12:36

Судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Карасевым рассудит матч 24 тура чемпионата России по футболу между санкт-петербургским «Зенитом» и «Краснодаром». Об этом сообщается на официальном портале Российского футбольного союза.
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Бригада Карасева рассудит «Зенит» и «Краснодар» в РПЛ

Нева Спорт12:36

Арбитр Карасёв обслужит матч 24-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит»

RT на русском12:03

Карасев обслужит матч «Краснодар» - «Зенит», Еськов рассудит «Локомотив» и ЦСКА

Спорт-Экспресс10:49

Судья Карасев обслужит матч чемпионата России по футболу «Краснодар» - «Зенит»

ТАСС11:11

Карасев назначен на матч между «Краснодаром» и «Зенитом» в 24-м туре РПЛ

Sportbox.RU11:10

Карасев назначен на матч между «Краснодаром» и «Зенитом» в 24-м туре РПЛ

Матч ТВ11:10

Карасев рассудит «Краснодар» и «Зенит», Еськов - «Локомотив» и ЦСКА

РИА Новости11:34
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Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 14:00, Ашберн
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Речь идет и сотрудничестве с НАТО по военной и гражданской линии.
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От Меган Маркл уволился очередной подчиненный

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