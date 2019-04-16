Футбол
Бригада Карасева рассудит «Зенит» и «Краснодар» в РПЛНева Спорт 12:36
Судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Карасевым рассудит матч 24 тура чемпионата России по футболу между санкт-петербургским «Зенитом» и «Краснодаром». Об этом сообщается на официальном портале Российского футбольного союза.
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Здоровье
Центр радиологии в Димитровграде в мае примет первых пациентов
Как только документ будет принят, Центр сразу возьмет на лечение с помощью протонного пучка 10 пациентов с опухолью головного мозга, которая не поддается химио- и рентгенотерапии, сказал глава ФМБА.
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Некоторые компенсации и пособия для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств увеличатся на 4,3%. Соответствующее постановление подписал глава Правительства Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабмина.
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Порошенко намерен согласовать ввод миротворцев в Донбасс в начале июня
Украинский президент Пётр Порошенко рассчитывает на подписание документов, предусматривающих введение миротворческого контингента ООН в Донбасс, «в мае или начале июня».
Обновлено в 13:17
Авто
АвтоВАЗ предложил россиянам придумать названия для новых моделей Lada
АвтоВАЗ предложил посетителям своего сайта придумать названия для новых автомобилей Lada, сообщила пресс-служба компании.
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Путин одобрил железнодорожную трассу между Москвой и Петербургом
Президент России Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, пишет «Коммерсантъ».
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Директор НПКЦ диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ, главный внештатный специалист по лучевой диагностике Москвы и ЦФО Сергей Морозов предложил отказаться от ежегодной флюорографии.
Обновлено в 08:24
Здоровье
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил ряд изменений в программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
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Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить акционерам рекордные дивиденды в размере 361,4 млрд рублей, что составит 43,5% чистой прибыли за прошлый год по МСФО.
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Транспорт
Пробки в Москве достигли восьми баллов
Автомобильные заторы в Москве вечером во вторник достигли восьми баллов.
Обновлено в 11:31
Армия и оружие
Россия прекратила сотрудничество с НАТО
Речь идет и сотрудничестве с НАТО по военной и гражданской линии.
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Технологии
Пермская компания Promobot показала в Сколково андроида Алекса
Пермская стартап-компания Promobot презентовала в Сколково андроида Алекса.
Обновлено в 12:21
Единоборства
Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова
В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Политика
Украина обратится в трибунал для освобождения задержанных моряков
Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД страны обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом на принятие принудительных мер в отношении России для освобождения украинских моряков, которые были задержаны за незаконное пересечение российской границы в ноябре 2018 года.
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Политика
Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР
РБК со ссылкой на свои источники сообщает, что, согласно плану, жители ДНР и ЛНР смогут получать российские паспорта без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в стране более пяти лет.
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Шоу-бизнес
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Общество
НТВ решит судьбу госпитализированного Норкина
Школьный друг телеведущего НТВ Андрея Норкина, один из авторов единого учебника истории России Евгений Спицын рассказал о его самочувствии.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес
Ксения Бородина рассказала о непростом характере своего супруга
Телеведущая Ксения Бородина поделилась в социальных сетях совместной фотографией с супругом Курбаном Омаровым, посетовав на непростой характер мужа, передает «Утро.ру».
Обновлено в 10:01
Происшествия
Массовая потасовка произошла на турнире по джиу-джитсу в Пятигорске
Массовая потасовка произошла на чемпионате по джиу-джитсу в Пятигорске, передает ТАСС.
Обновлено в 13:40
Общество
От Меган Маркл уволился очередной подчиненный
Обновлено в 06:03
Политика
Штабы Порошенко и Зеленского договорились о дебатах на стадионе
Штабы кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского договорились об аренде киевского стадиона «Олимпийский» на 19 апреля, где соперники на втором туре выборов проведут дебаты.
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Политика
Познер подверг сомнению «таинственность русской души»
Телевизионный ведущий Владимир Познер у себя в блоге попытался развенчать «миф» о русской душе.
Обновлено в 13:38
Гаджеты
Приложение «ВКонтакте» для Android получило темную тему
Родное приложение социальной сети «ВКонтакте» для Android обзавелось модной сейчас темной темой. iOS-версия программы получила эту возможность еще в осенью 2018 года.
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В Санкт-Петербурге проходит массовая эвакуация судов
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В Чувашии женщина задушила мужчину, отомстив за изнасилование
Выяснилось, что таким образом ему отомстили за изнасилование Как сообщили в региональном управлении СК России по Чувашии, преступление было совершено в феврале 2017 года.
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