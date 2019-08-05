Футбол
Бригада Иванова обслужит матч «Партизана» в Лиге ЕвропыМатч ТВ 06:38
Стартовый свисток к началу встречи даст Сергей Иванов. На бровках помогать ему будут Роман Усачев и Дмитрий Сафьян. Позицию четвертого рефери займет Михаил Вилков.
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