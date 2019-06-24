Бриг «Россия» прошел по Неве под алыми парусамиРоссийская газета 18:02

В центре Петербурга по Неве под залпы салюта и восторженные крики зрителей прошел бриг с алыми парусами. Впервые за много лет символом праздника "Алые паруса" стал корабль под триколором. Имя у парусника говорящее - "Россия".

Бриг «Россия» прошел по Неве под алыми парусами

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