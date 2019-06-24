Общество
Бриг «Россия» прошел по Неве под алыми парусамиРоссийская газета 18:02
В центре Петербурга по Неве под залпы салюта и восторженные крики зрителей прошел бриг с алыми парусами. Впервые за много лет символом праздника "Алые паруса" стал корабль под триколором. Имя у парусника говорящее - "Россия".
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 19:20, Вашингтон
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева задумалась о втором ребенке
Обновлено в 09:23
Кино
Не стало актера Андрея Харитонова
Советский и российский актер Андрей Харитонов умер 23 июня на 60-м году жизни. Об этом сообщил в фейсбуке режиссер Виталий Манский.
Обновлено в 17:52
Авто
Вторичный авторынок России провалился на 21%. В лидерах — Ford Focus
За месяц было реализовано 378 073 автомобиля. Лидером вторички остается Ford Focus, но и его продажи просели на 11%.
Обновлено в 17:14
Общество
Дефицит «бюджета»: бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м.
Обновлено в 17:01
Общество
На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Общество
В США писательница Джудит Кранц скончалась в возрасте 91 года
Известная американская писательница, автор любовных романов "Принцесса Дэйзи" и "Крупинки" Джудит Кранц умерла в возрасте 91 года, сообщает издание Variety.
Обновлено в 18:31
Армия и оружие
У берегов Крыма заметили два военных самолета США
Обновлено в 14:06
Экономика
Электросети нацеливают на эталон
ФАС предлагает регламентировать их затраты ФАС готова уже с 2020 года установить унифицированные тарифы в распределительных электросетях, где сейчас они могут отличаться в несколько раз в зависимости от региона.
Обновлено в 18:42
Общество
Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
Обновлено в 18:47
Футбол
Аргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка Америки
Сборная Аргентины по футболу в заключительном туре группового этапа Кубка Америки смогла обыграть сборную Катара и вышла в плей-офф.
Обновлено в 18:51
Наука
Топологический сверхпроводник обеспечил идеальное туннелирование
Открытие показывает ранее неизвестное свойство топологических изоляторов и может пригодиться при разработке новых устройств в области спинтроники и сверхпроводящих датчиков, пишут авторы статьи в журнале Nature, которая попала на обложку выпуска.
Обновлено вчера в 05:39
Политика
Трампа не волнует мнение Европы по поводу ядерной сделки с Ираном
Президент США Дональд Трамп признался, что его не волнует точка зрения европейских стран по поводу ядерной сделки с Ираном.
Обновлено в 10:23
Политика
Япония отменит запрет на импорт курятины из РФ, сообщают СМИ
Япония намерена разрешить импорт курятины из РФ, чтобы удовлетворить растущий внутренний спрос.
Обновлено в 18:45
Общество
В России начались акции против полицейского произвола
Обновлено в 08:33
Политика
США заметили рост спроса на свое оружие в Европе из-за России и Ирана
Еще одной причиной роста спроса на американское оружие в Европе является растущая обеспокоенность по поводу программы Ирана по разработке ракет, считают американские представители оборонно-промышленного комплекса.
Обновлено в 17:28
Политика
МИД Украины допустил встречу Путина и Зеленского
В МИД Украины допустили возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:35
Политика
Митинг с требованием отставки премьера Чехии собрал 250 тыс. человек
В историческом центре Праги около 250 тыс. человек вышли на митинг с требованием отставки лидера политического движения «Акция недовольных граждан» (АНО) Андрея Бабиша с поста премьер-министра Чехии.
Обновлено в 13:25
Экономика
Развал СССР оказался благом для Земли
Ученые утверждают, что в результате развала Советского Союза из-за падения сельскохозяйственного производства выбросы парниковых газов в атмосферу планеты за 1992-2011 годы сократились на 7,61 миллиарда тонн, что сравнимо с последствиями от уничтожения человеком лесов в Латинской Америке.
Обновлено в 17:09
Экономика
Кредиты с господдержкой под 8,5% годовых согласовали трем бизнес-проектам в Приморье
Кредиты с господдержкой под 8,5% годовых согласовали трем бизнес-проектам в Приморье.
Обновлено в 19:00
Экономика
ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов
ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов Цены на железнодорожные билеты в плацкартных и общих вагонах могут вырасти.
Обновлено в 18:42
Гаджеты
Chuwi выпустит ноутбук LapBook Plus с 4K-экраном
Производитель Chuwi вскоре представит новый ноутбук LapBook Plus с аппаратной платформой от Intel. Гаджет получит от разработчика 4K-экран.
Обновлено в 05:46
Политика
Миронов призвал ввести санкции против Грузии
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ввести экономические санкции в отношении Грузии в ответ на антироссийские выпады со стороны грузинской оппозиции и официального Тбилиси.
Обновлено в 08:27
Политика
В кабмине назвали условие для сохранения транзита газа через Украину
Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 17:34
Происшествия
В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились
В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
Обновлено в 08:33
Общество
Телеведущая и врач Елена Малышева назвала лучшую диету
Телеведущая и заслуженный врач России Елена Малышева высказала мнение о лучшей диете в мире. Она назвала лучшей средиземноморскую диету.
Обновлено в 05:00
Политика
США предложили план по урегулированию палестино-израильского конфликта
Согласно документу, опубликованному Белым домом, в течение десяти лет Палестине, Египту, Иордании и Ирану предлагается выделить 50 миллиардов долларов.
Обновлено в 05:30
Экономика
Что будет с накопительной пенсией в 2020-м. Спойлер: она станет меньше
Разработан проект Федерального закона об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2020 год.
Обновлено в 18:33
Наука
В Мексиканском заливе сняли на видео гигантского кальмара
В Мексиканском заливе ученые сняли на видео гигантского кальмара, или архитеутиса.
Обновлено вчера в 15:52