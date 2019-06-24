Общество

Бриг «Россия» прошел по Неве под алыми парусамиРоссийская газета 18:02

В центре Петербурга по Неве под залпы салюта и восторженные крики зрителей прошел бриг с алыми парусами. Впервые за много лет символом праздника "Алые паруса" стал корабль под триколором. Имя у парусника говорящее - "Россия".
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В акваторию Невы вошла «Россия» под алыми парусами. Самая красивая ночь Петербурга достигла пика

Фонтанка.Ру17:50

В Северной столице завершились «Алые паруса»

Gazeta.SPb18:22

Видео: Тысячи людей в Петербурге собираются на Дворцовой площади, чтобы увидеть «Алые паруса»

Piter.tv14:53

В Петербурге начался праздник выпускников «Алые паруса»

Форпост Северо-Запад15:19

Над Невой прогремел салют в честь «Алых парусов»

Петербургский дневник18:23

Толпа петербуржцев повредила ограду у Дворцового моста

Мойка7818:51

Фестиваль «Алые паруса» состоится в Петербурге в ночь на 24 июня

Ореанда-Новости21 июня в 11:47
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 19:20, Вашингтон
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева задумалась о втором ребенке

Обновлено в 09:23
Кино

Не стало актера Андрея Харитонова

Советский и российский актер Андрей Харитонов умер 23 июня на 60-м году жизни. Об этом сообщил в фейсбуке режиссер Виталий Манский.
Обновлено в 17:52
Авто

Вторичный авторынок России провалился на 21%. В лидерах — Ford Focus

За месяц было реализовано 378 073 автомобиля. Лидером вторички остается Ford Focus, но и его продажи просели на 11%.
Обновлено в 17:14
Общество

Дефицит «бюджета»: бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть

К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м.
Обновлено в 17:01
Общество

На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода

В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Общество

В США писательница Джудит Кранц скончалась в возрасте 91 года

Известная американская писательница, автор любовных романов "Принцесса Дэйзи" и "Крупинки" Джудит Кранц умерла в возрасте 91 года, сообщает издание Variety.
Обновлено в 18:31
Путешествия

Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму

Обновлено в 17:03
Армия и оружие

У берегов Крыма заметили два военных самолета США

Обновлено в 14:06
Экономика

Электросети нацеливают на эталон

ФАС предлагает регламентировать их затраты ФАС готова уже с 2020 года установить унифицированные тарифы в распределительных электросетях, где сейчас они могут отличаться в несколько раз в зависимости от региона.
Обновлено в 18:42
Общество

Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
Обновлено в 18:47
Футбол

Аргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка Америки

Сборная Аргентины по футболу в заключительном туре группового этапа Кубка Америки смогла обыграть сборную Катара и вышла в плей-офф.
Обновлено в 18:51
Наука

Топологический сверхпроводник обеспечил идеальное туннелирование

Открытие показывает ранее неизвестное свойство топологических изоляторов и может пригодиться при разработке новых устройств в области спинтроники и сверхпроводящих датчиков, пишут авторы статьи в журнале Nature, которая попала на обложку выпуска.
Обновлено вчера в 05:39
Политика

Трампа не волнует мнение Европы по поводу ядерной сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп признался, что его не волнует точка зрения европейских стран по поводу ядерной сделки с Ираном.
Обновлено в 10:23
Политика

Япония отменит запрет на импорт курятины из РФ, сообщают СМИ

Япония намерена разрешить импорт курятины из РФ, чтобы удовлетворить растущий внутренний спрос.
Обновлено в 18:45
Общество

В России начались акции против полицейского произвола

Обновлено в 08:33
Политика

США заметили рост спроса на свое оружие в Европе из-за России и Ирана

Еще одной причиной роста спроса на американское оружие в Европе является растущая обеспокоенность по поводу программы Ирана по разработке ракет, считают американские представители оборонно-промышленного комплекса.
Обновлено в 17:28
Политика

МИД Украины допустил встречу Путина и Зеленского

В МИД Украины допустили возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:35
Политика

Митинг с требованием отставки премьера Чехии собрал 250 тыс. человек

В историческом центре Праги около 250 тыс. человек вышли на митинг с требованием отставки лидера политического движения «Акция недовольных граждан» (АНО) Андрея Бабиша с поста премьер-министра Чехии.
Обновлено в 13:25
Экономика

Развал СССР оказался благом для Земли

Ученые утверждают, что в результате развала Советского Союза из-за падения сельскохозяйственного производства выбросы парниковых газов в атмосферу планеты за 1992-2011 годы сократились на 7,61 миллиарда тонн, что сравнимо с последствиями от уничтожения человеком лесов в Латинской Америке.
Обновлено в 17:09
Экономика

Кредиты с господдержкой под 8,5% годовых согласовали трем бизнес-проектам в Приморье

Кредиты с господдержкой под 8,5% годовых согласовали трем бизнес-проектам в Приморье.
Обновлено в 19:00
Экономика

ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов

ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов Цены на железнодорожные билеты в плацкартных и общих вагонах могут вырасти.
Обновлено в 18:42
Гаджеты

Chuwi выпустит ноутбук LapBook Plus с 4K-экраном

Производитель Chuwi вскоре представит новый ноутбук LapBook Plus с аппаратной платформой от Intel. Гаджет получит от разработчика 4K-экран.
Обновлено в 05:46
Политика

Миронов призвал ввести санкции против Грузии

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ввести экономические санкции в отношении Грузии в ответ на антироссийские выпады со стороны грузинской оппозиции и официального Тбилиси.
Обновлено в 08:27
Политика

В кабмине назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 17:34
Происшествия

В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились

В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
Обновлено в 08:33
Общество

Телеведущая и врач Елена Малышева назвала лучшую диету

Телеведущая и заслуженный врач России Елена Малышева высказала мнение о лучшей диете в мире. Она назвала лучшей средиземноморскую диету.
Обновлено в 05:00
Политика

США предложили план по урегулированию палестино-израильского конфликта

Согласно документу, опубликованному Белым домом, в течение десяти лет Палестине, Египту, Иордании и Ирану предлагается выделить 50 миллиардов долларов.
Обновлено в 05:30
Экономика

Что будет с накопительной пенсией в 2020-м. Спойлер: она станет меньше

Разработан проект Федерального закона об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2020 год.
Обновлено в 18:33
Происшествия

В США убили служившую в нацгвардии уроженку России и ее детей

Обновлено в 17:42
Наука

В Мексиканском заливе сняли на видео гигантского кальмара

В Мексиканском заливе ученые сняли на видео гигантского кальмара, или архитеутиса.
Обновлено вчера в 15:52
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