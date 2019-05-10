Футбол
«Брест» завоевал путевку в лигу 1Спорт-Экспресс 17:07
В следующем сезоне в лиге 1 выступит "Брест". Команда обеспечила себе путевку в элитный дивизион французского футбола. В матче 37-го тура лиги 2 "Брест" обыграл "Ньор" (3:0). За тур до конца чемпионата команда имеет 74 очка и уже не потеряет второе место, дающее право выйти в лигу 1 напрямую.
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