«Брешия» вернулась в серию А спустя 8 летSports.ru 14:25

Команда досрочно обеспечила прямую путевку в чемпионат Италии после победы над «Асколи» (1:0) в 34-м туре серии Б. В последний раз «Брешия» выступала в серии А 8 лет назад.

«Брешия» вернулась в серию А спустя 8 лет

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