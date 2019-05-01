Футбол
«Брешия» вернулась в серию А спустя 8 летSports.ru 14:25
Команда досрочно обеспечила прямую путевку в чемпионат Италии после победы над «Асколи» (1:0) в 34-м туре серии Б. В последний раз «Брешия» выступала в серии А 8 лет назад.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:02, Ашберн
Общество
В Москве прошло первомайское шествие
Обновлено в 04:02
Музыка
«Хор Турецкого» начнет музыкальный марафон «Песни Победы» в Риме
Обновлено вчера в 17:03
Шоу-бизнес
Анжелика Варум: «Если Леня начнет прятать морщины, я уйду»
Обновлено в 15:00
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Мадуро заявил о победе мира в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что народу удалось отстоять мир в латиноамериканской стране.
Обновлено в 17:55
Космос
В Сети появилась первая в мире «фотография бога»
Астрофотограф Курт Морган сделал снимок, который тут же в СМИ назвали "фотографией Бога". На изображении четко виден силуэт человека.
Обновлено вчера в 04:54
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Футбол
«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов
Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершился победой команды Эрнесто Вальверде со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии.
Обновлено в 17:04
Общество
В Москве ожидается рекордно низкое атмосферное давление
В Москве 2 мая ожидается очень низкое атмосферное давление. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
Обновлено в 18:17
Авто
Новое поколение спортивных Audi S4 и S4 Avant оснастили дизелем
В экстерьере спортивных новинок появился новый аэродинамический обвес, колесные диски особого дизайна, а в салоне использовали кожу, алькантару, карбон, а еще в панели приборов будет особая тема оформления.
Обновлено в 07:50
Музыка
Алсу не планировала ехать на «Евровидение» ещё до скандала с «Голосом»
Певица Алсу не планировала участвовать в конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет в Израиле, до скандала с "Голосом".
Обновлено в 14:32
Происшествия
У избитой в Париже журналистки РИА Новости выявили сотрясение мозга
Врачи парижского госпиталя диагностировали сотрясение мозга, ушибы левого плеча и предплечья у корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой, избитой французскими полицейскими в ходе первомайской манифестации.
Обновлено в 16:01
Культура
Леониду Каневскому исполнилось 80 лет
Широчайшую известность Каневскому-киноактёру принесла роль майора Александра Томина в детективном телефильме с продолжением "Следствие ведут ЗнаТоКи".
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
Сестра Гуфа Ольга Долматова встала на защиту дочери Алсу
Сестра рэпера Гуфа Ольга Долматова защитила Алсу после громкого скандала.
Обновлено в 12:33
Армия и оружие
Пентагон назвал целью ядерного арсенала США сдерживание России
При президенте Дональде Трампа США приняли ядерную доктрину, предусматривающую модернизацию ядерной триады страны, разработку и размещение ядерных зарядов малой мощности.
Обновлено в 18:25
Происшествия
На первомайском шествии в Петербурге разогнали колонну оппозиции
Фото с сегодняшней демонстрации в Петербурге Gepostet von Открытая Россия am Mittwoch, 1. Mai 2019 Когда акция началась, объединенная колонна демократических сил — в ней шли активисты партии «Яблоко», сторонники Алексея Навального, «Открытой России» и ряда петербургских оппозиционных движений — смогла пройти по Невскому проспекту не более 400 метров.
Обновлено в 09:43
Общество
С ними не стоит спорить, эти знаки Зодиака всегда «правы»
Овен Интересный подопечный Огненной стихии, который спорить не умеет, но и переспорить его невозможно.
Обновлено в 01:30
Экономика
ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Общество
В Новосибирске прошла «Монстрация»
Около 1,2 тысячи человек приняли участие в «Монстрации» в Новосибирске – абсурдистском шествии с элементами карнавала.
Обновлено в 04:51
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для части украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.
Обновлено в 06:54
Политика
Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Майком Помпео ситуацию в Венесуэле, которая близка к полноценной широкомасштабной гражданской войне.
Обновлено в 17:26
Общество
Аравийская коалиция атаковала авиабазу мятежников-хуситов в Сане
Коалиция под руководством Саудовской Аравии нанесла 13 авиаударов по авиационной базе, находящейся под контролем мятежников-хуситов (сторонников движения "Ансар Аллах") в Сане.
Обновлено в 18:29
Авто
Назван ТОП-5 самых экономичных внедорожников и кроссоверов 2019 года
Внедорожники, особенно компактные кроссоверы, являются главным выбором среди все еще растущего числа американских автомобилистов.
Обновлено в 06:41
Наука
В Чили нашли древнейшие следы человека в Америке
На юге Чили нашли древнейшие следы человека, когда-либо обнаруженные в Америке. Им может быть около 15,6 тысячи лет.
Обновлено 29 апреля в 05:22
Происшествия
Китайская семья дала взятку в $6,5 млн за поступление дочери в Стэнфорд
За поступление своей дочери в престижный Стэнфордский университет китайская семья заплатила 6,5 миллиона долларов.
Обновлено в 15:46
Общество
Голоса за дочь Алсу собирали на военном заводе
Слухи об участии работников военного завода в скандале ранее появилась в издании Курск.com.
Обновлено вчера в 17:35
Общество
Двое участников Pussy Riot получили убежище в Швеции
Участники Pussy Riot краснодарские художники Лусинэ Джанян и Алексей Кнедляковский получили политическое убежище в Швеции после апелляции в Миграционном суде, сообщает телеканал SVT.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
ВВС США впервые применили истребители F-35A в бою
Два истребителя американских Военно-воздушных сил (ВВС) F-35A Lightning II в рамках операции «Непоколебимая решимость» нанесли воздушный удар по иракскому Вади-Ашаю (Wadi Ashai) в поддержку действий объединенной оперативной группы в Ираке.
Обновлено в 16:26