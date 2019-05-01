Футбол

«Брешия» вернулась в Серию А спустя восемь летSport24.ru 14:11

«Брешия» официально завоевала путевку в Серию А впервые с сезона-2010/11.
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«Брешия» вернулась в Серию А спустя 8 лет

Чемпионат14:45

«Брешия» вернулась в серию А спустя 8 лет

Sports.ru14:25

«Брешиа» завоевала путевку в серию А

Советский спорт14:26

«Брешиа» завоевала путевку в Серию А

Soccer.ru14:22

«Брешиа» завоевала путевку в элитный дивизион чемпионата Италии

РИА Новости14:17

«Брешия» вернулась в Серию А спустя восемь лет

Sport24.ru14:11

«Брешиа» вернулась в серию А после восьмилетнего перерыва

Матч ТВ14:36
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По словам представителей Concr3De, применение 3D-принтеров позволит восстановить внутреннее убранство собора в кратчайшие сроки.
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В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
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Президент подписал закон о подготовке и проведении в Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года.
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором она управляет машину в деревенской местности.
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Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео

В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
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По мнению Джона Базла (John Basl), профессора Северо-Восточного университета (Бостон, США), и Эрика Швицгебеля (Eric Schwitzgebel), профессора Калифорнийского университета в Риверсайде, настало время задуматься, при каких условиях ИИ заслуживает этической защиты, которую мы обычно предоставляем животным.
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Юрий Лоза рассказал о самой главной ошибке шоу «Голос. Дети»

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В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
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Ярославский вокзал в Москве проверяют после сообщения о минировании

Неизвестный сообщил, что на Ярославском вокзале в Москве заложено взрывное устройство, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.
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