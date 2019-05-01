«Брешия» вернулась в Серию А спустя 8 летЧемпионат вчера в 14:45

«Брешия» в последний раз выступала в итальянской Серии А 8 лет назад, в сезоне-2010/11. В следующем туре Серии В «Брешия» сыграет на выезде с «Кремонезе».

«Брешия» вернулась в Серию А спустя 8 лет

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