Футбол
«Брешия» вернулась в Серию А спустя 8 летЧемпионат вчера в 14:45
«Брешия» в последний раз выступала в итальянской Серии А 8 лет назад, в сезоне-2010/11. В следующем туре Серии В «Брешия» сыграет на выезде с «Кремонезе».
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:12, Ашберн
Шоу-бизнес
Киркоров отметил день рождения в Дубае с Навкой и Гагариной
Обновлено вчера в 19:29
Шоу-бизнес
Татьяна Навка показала фигуру в бикини
Фигуристка Татьяна Навка порадовала поклонников в сети Instagram новым снимком в бикини.
Обновлено в 03:39
Политика
Путин подписал закон об отвязке детских пособий от прописки
Как ранее писал News.ru, 28-летняя жительница Омска и два её сообщника осуждены за мошенничество при получении государственного пособия.
Обновлено вчера в 15:51
Политика
WP: Болтон подталкивает Трампа к вторжению в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп не особо стремится проводить военную операцию на территории Венесуэлы, однако на этом настаивает его помощник по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 00:42
Политика
Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено вчера в 09:14
Армия и оружие
В Донбассе заявили о прорыве ВСУ: «освободили» огромную территорию
Ранее новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен возвращать неподконтрольные территории Донбасса военным путем – он считает, что непризнанные ДНР и ЛНР откажутся от курса интеграции в РФ после мощной информационной войны.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Пожар в русской школе в Сухуме потушен
Обновлено в 03:20
Финансы
ФРС США сохранила ключевую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США решила сохранить ключевую ставку в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых.
Обновлено в 02:43
Футбол
«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов
Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершился победой команды Эрнесто Вальверде со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии.
Обновлено вчера в 17:04
Здоровье
Ученые назвали спасающий от ожирения повседневный продукт
Обновлено в 04:03
Общество
В преддверии майских праздников вырос спрос на алкоголь
Перед майскими праздниками в России упал спрос на товары для здоровья (на 20 процентов), хлеб (15 процентов), табачную продукцию (11 процентов), снеки и молочную продукты (по 10 процентов), свидетельствуют данные исследования сервиса Rate&Goods.
Обновлено 29 апреля в 14:32
Политика
Украина выразила России протест против упрощения получения гражданства
Киев выразил протест из-за упрощения процедуры получения российских паспортов украинцами, говорится в заявлении украинского МИД.
Обновлено вчера в 15:21
Общество
Названы уничтожающие женскую красоту продукты
Обновлено в 00:58
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Происшествия
Москвичка родила первенца в скорой помощи по пути в роддом
В Москве врачи приняли роды у 29-летней женщины прямо в машине скорой помощи по пути в роддом.
Обновлено в 02:21
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган воссоединились ради сына
Собчак и Виторган воссоединились ради сына Экс-супруги, несмотря на развод, поддерживают дружеские отношения ради сына Платона.
Обновлено в 02:00
Футбол
У Икера Касильяса случился инфаркт
У голкипера Икера Касильяса случился инфаркт миокарда на базе команды. Это произошло во время тренировки «Порту».
Обновлено вчера в 11:05
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено 30 апреля в 13:55
Общество
В Москве атмосферное давление побило рекорд 1983 года
Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировано в Москве в четверг, показатель давления достиг отметки 731 миллиметр, это самое низкое атмосферное давление для 2 мая за всю историю наблюдений, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Обновлено в 03:06
Происшествия
Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку
Тюменские врачи без разрезов спасли жизнь двухлетней девочке, которой прожгло пищевод электролитом от проглоченной ею батарейки.
Обновлено в 02:23
Политика
МИД России: в Киеве упорно тормозят расследование трагедии в Одессе
В Киеве упорно тормозят расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, и это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем драматическим событиям.
Обновлено в 03:54
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.
Обновлено вчера в 19:00
Музыка
На «Евровидении» ввели новое правило
Певец Сергей Лазарев, который представит Россию в этом году на «Евровидении», рассказал в интервью программе «Вечерний Ургант» на Первом канале, что конкурсанты теперь должны сдать кровь перед стартом состязания.
Обновлено в 02:50
Здоровье
Врачи назвали ранние признаки инсульта
Врачи рекомендуют для профилактики инсульта — а нему ведут проблемы с сосудами мозга — гулять каждый день по 30-40 минут.
Обновлено вчера в 20:45
Общество
Кейт Миддлтон показала, как выросла принцесса Шарлотта
Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали новые снимки своей дочери, принцессы Шарлотты, в честь дня рождения.
Обновлено в 00:43
Политика
Киев пригрозил получающим российские паспорта
Лишать жителей ДНР и ЛНР украинского гражданства за получение российских паспортов призвал замминистра по делам "оккупированных территорий" Юрий Грымчак.
Обновлено в 02:20
Общество
Психологи рассказали о пользе безделья
Обновлено в 04:02
Здоровье
Роспотребнадзор не советует дачникам стоять в позе «страуса»
Региональное Управление Роспотребнадзора призывает дачников не забывать о своем здоровье при работе участке.
Обновлено в 01:04
Общество
Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях
Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01