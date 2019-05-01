Футбол

«Брешия» вернулась в Серию А спустя 8 летЧемпионат вчера в 14:45

«Брешия» в последний раз выступала в итальянской Серии А 8 лет назад, в сезоне-2010/11. В следующем туре Серии В «Брешия» сыграет на выезде с «Кремонезе».
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«Брешия» вернулась в Серию А спустя 8 лет

Чемпионатвчера в 14:45

«Брешиа» вернулась в серию А после восьмилетнего перерыва

Матч ТВвчера в 14:36

«Брешиа» вернулась в Серию А спустя восемь лет

Спорт день за днемвчера в 14:59

«Брешиа» завоевала путевку в Серию А

Soccer.ruвчера в 14:22

«Брешиа» завоевала путевку в элитный дивизион чемпионата Италии

РИА Новостивчера в 14:17

«Брешия» вернулась в Серию А спустя восемь лет

Sport24.ruвчера в 14:11

«Брешиа» завоевала путевку в серию А

Советский спортвчера в 14:26
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Шоу-бизнес

Киркоров отметил день рождения в Дубае с Навкой и Гагариной

Обновлено вчера в 19:29
Шоу-бизнес

Татьяна Навка показала фигуру в бикини

Фигуристка Татьяна Навка порадовала поклонников в сети Instagram новым снимком в бикини.
Обновлено в 03:39
Политика

Путин подписал закон об отвязке детских пособий от прописки

Как ранее писал News.ru, 28-летняя жительница Омска и два её сообщника осуждены за мошенничество при получении государственного пособия.
Обновлено вчера в 15:51
Политика

WP: Болтон подталкивает Трампа к вторжению в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп не особо стремится проводить военную операцию на территории Венесуэлы, однако на этом настаивает его помощник по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 00:42
Политика

Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено вчера в 09:14
Армия и оружие

В Донбассе заявили о прорыве ВСУ: «освободили» огромную территорию

Ранее новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен возвращать неподконтрольные территории Донбасса военным путем – он считает, что непризнанные ДНР и ЛНР откажутся от курса интеграции в РФ после мощной информационной войны.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Пожар в русской школе в Сухуме потушен

Обновлено в 03:20
Финансы

ФРС США сохранила ключевую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США решила сохранить ключевую ставку в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых.
Обновлено в 02:43
Футбол

«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершился победой команды Эрнесто Вальверде со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии.
Обновлено вчера в 17:04
Здоровье

Ученые назвали спасающий от ожирения повседневный продукт

Обновлено в 04:03
Общество

В преддверии майских праздников вырос спрос на алкоголь

Перед майскими праздниками в России упал спрос на товары для здоровья (на 20 процентов), хлеб (15 процентов), табачную продукцию (11 процентов), снеки и молочную продукты (по 10 процентов), свидетельствуют данные исследования сервиса Rate&Goods.
Обновлено 29 апреля в 14:32
Политика

Украина выразила России протест против упрощения получения гражданства

Киев выразил протест из-за упрощения процедуры получения российских паспортов украинцами, говорится в заявлении украинского МИД.
Обновлено вчера в 15:21
Общество

Названы уничтожающие женскую красоту продукты

Обновлено в 00:58
Здоровье

Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем

Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Происшествия

Москвичка родила первенца в скорой помощи по пути в роддом

В Москве врачи приняли роды у 29-летней женщины прямо в машине скорой помощи по пути в роддом.
Обновлено в 02:21
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган воссоединились ради сына

Собчак и Виторган воссоединились ради сына Экс-супруги, несмотря на развод, поддерживают дружеские отношения ради сына Платона.
Обновлено в 02:00
Футбол

У Икера Касильяса случился инфаркт

У голкипера Икера Касильяса случился инфаркт миокарда на базе команды. Это произошло во время тренировки «Порту».
Обновлено вчера в 11:05
Экономика

Россию покинули тысячи миллионеров

За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено 30 апреля в 13:55
Общество

В Москве атмосферное давление побило рекорд 1983 года

Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировано в Москве в четверг, показатель давления достиг отметки 731 миллиметр, это самое низкое атмосферное давление для 2 мая за всю историю наблюдений, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Обновлено в 03:06
Происшествия

Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку

Тюменские врачи без разрезов спасли жизнь двухлетней девочке, которой прожгло пищевод электролитом от проглоченной ею батарейки.
Обновлено в 02:23
Политика

МИД России: в Киеве упорно тормозят расследование трагедии в Одессе

В Киеве упорно тормозят расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, и это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем драматическим событиям.
Обновлено в 03:54
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.
Обновлено вчера в 19:00
Музыка

На «Евровидении» ввели новое правило

Певец Сергей Лазарев, который представит Россию в этом году на «Евровидении», рассказал в интервью программе «Вечерний Ургант» на Первом канале, что конкурсанты теперь должны сдать кровь перед стартом состязания.
Обновлено в 02:50
Здоровье

Врачи назвали ранние признаки инсульта

Врачи рекомендуют для профилактики инсульта — а нему ведут проблемы с сосудами мозга — гулять каждый день по 30-40 минут.
Обновлено вчера в 20:45
Общество

Кейт Миддлтон показала, как выросла принцесса Шарлотта

Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали новые снимки своей дочери, принцессы Шарлотты, в честь дня рождения.
Обновлено в 00:43
Политика

Киев пригрозил получающим российские паспорта

Лишать жителей ДНР и ЛНР украинского гражданства за получение российских паспортов призвал замминистра по делам "оккупированных территорий" Юрий Грымчак.
Обновлено в 02:20
Общество

Психологи рассказали о пользе безделья

Обновлено в 04:02
Здоровье

Роспотребнадзор не советует дачникам стоять в позе «страуса»

Региональное Управление Роспотребнадзора призывает дачников не забывать о своем здоровье при работе участке.
Обновлено в 01:04
Хоккей

Гол Тарасенко не спас «Сент-Луис» от проигрыша «Далласу» Радулова

Обновлено в 00:19
Общество

Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях

Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01
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