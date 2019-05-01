Футбол
«Брешия» вернулась в Серию А спустя 8 летЧемпионат вчера в 14:45
«Брешия» в последний раз выступала в итальянской Серии А 8 лет назад, в сезоне-2010/11. В следующем туре Серии В «Брешия» сыграет на выезде с «Кремонезе».
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Авто
Названы самые популярные французские автомобили в России
Первая реализовала в стране 382 автомобиля, что на 42,2% хуже, а вторая показала отрицательную динамику на 35% до 356 проданных авто.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия
Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе
Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
Футбол
Французский клуб подшутил над достижением Месси
Ранее Месси назвал ключ к победе над "Ливерпулем".
Обновлено в 02:00
Происшествия
Суд Лондона приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Из-за нарушения условий выхода под залог суд Лондона приговорил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям тюрьмы.
Обновлено вчера в 06:54
Культура
Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление
Обновлено вчера в 21:07
Политика
Мадуро анонсировал «великий план изменений» в Венесуэле
Мадуро попросил их назвать ему свои приоритеты для плана изменений. Во вторник, 30 апреля, в Венесуэле прошли массовые акции протеста.
Обновлено в 01:24
Хоккей
«Каролина» обыграла «Айлендерс» и повела в серии со счётом 3-0
Форвард впервые попал в заявку на матч после драки с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в третьем матче серии первого раунда плей-офф.
Обновлено вчера в 21:52
Футбол
Коке: «Здорово, что „Атлетико“ опережает „Реал“ в примере»
«Барселона» провела классный сезон, однако классно, что «Атлетико» опережает «Реал» в примере, — сказал Коке.
Обновлено в 02:04
Кино
Актеры «Теории большого взрыва» попрощались с сериалом
Обновлено вчера в 18:20
Экономика
Выручка Veon по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 5,6%
Консолидированная выручка Veon Ltd. (бывший Vimpelcom Ltd.) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась за первый квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 5,6% и составила $2,12 млрд.
Обновлено в 02:04
Армия и оружие
В США заявили о планах испытать прототипы гиперзвукового оружия
Управление перспективных исследовательских программ Министерства обороны США (DARPA) намерено до конца 2019 года провести испытания прототипов гиперзвукового оружия.
Обновлено в 00:35
Происшествия
Во Всеволожске загорелся жилой дом
По словам очевидцев, дом вспыхнул в микрорайоне Мельничный ручей на Социалистической области. Деревянное здание охватил сильный огонь.
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия
В Сухуме загорелась русская школа
Обновлено в 02:04
Шоу-бизнес
Пригожин призвал «убрать руки от Алсу»
Обновлено вчера в 12:32
Армия и оружие
США впервые использовали истребители F-35A в бою
ВВС США использовали истребители F-35A в рамках операции «Непоколебимая решимость» в Ираке.
Обновлено вчера в 15:12
Происшествия
Полицейские избили российскую журналистку в Париже
Как стало известно, от рукоприкладства полиции пострадала корреспондентка РИА Новости Виктория Иванова, которая снимала на мобильный телефон беспорядки в Париже во время первомайской демонстрации трудящихся.
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия
В Иркутске загорелся торговый центр
В Иркутске удалось ликвидировать пожар в торговом центре.
Обновлено в 01:17
Происшествия
На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали около 50 человек
Обновлено вчера в 13:42
ЖКХ
Два украинских города из-за долгов остались без горячей воды
В украинских городах Ровно и Чернигове с 1 мая прекратили подачу горячей воды в квартире из-за задолженностей потребителей.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
Обновлено вчера в 15:23
Экономика
Подписан закон об ипотечных каникулах
Президент России Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах.
Обновлено вчера в 11:08
Политика
Пушков назвал отставку министра обороны Британии провалом
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон «полностью провалился».
Обновлено вчера в 15:35
Политика
Зеленский выбрал главу администрации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено в 02:12
Шоу-бизнес
Милана Тюльпанова обвиняет Кержакова в жестокости
Абъюзер может сломать психику ребенку Дочь сенатора Тюльпанова, так теперь себя вновь позиционирует Милана Кержакова, обвиняет экс-супруга в страшной жестокости.
Обновлено вчера в 12:57
Политика
Трамп пообещал «много чего» по ситуации в Венесуэле
Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию, сложившуюся в Венесуэле, «просто ужасной» и пообещал, что на следующей неделе «много чего произойдет».
Обновлено в 00:10
Общество
Сбой произошел в работе Instagram
Пользователи со всего мира сообщают о сбое в работе соцсети Instagram.
Обновлено вчера в 15:16
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о гибели военных в Сирии
Минобороны опровергло появившуюся в СМИ информацию о гибели четырех российских военных в результате обстрела боевиков в сирийской провинции Хама.
Обновлено вчера в 23:59
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о вспышках свиного гриппа в Индии
Роспотребнадзор предупредил россиян о важности вакцинации в связи со вспышками свиного гриппа в Индии, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:31
Здоровье
В Тюмени врачи спасли двухлетнюю девочку, проглотившую батарейку
В апреле в детском стационаре ОКБ № 2 в Тюмени врачи спасли девочку, которая за несколько дней до госпитализации проглотила батарейку.
Обновлено в 00:27
Общество
Глава Group-IB рассказал о процедуре проверки итогов шоу «Голос»
В рамках второй части планируется проверить историю голосования на наличие следов использования различных способов накрутки.
Обновлено 30 апреля в 08:26