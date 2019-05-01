«Брешия» вернулась в Серию А спустя 8 летЧемпионат вчера в 14:45

«Брешия» в последний раз выступала в итальянской Серии А 8 лет назад, в сезоне-2010/11. В следующем туре Серии В «Брешия» сыграет на выезде с «Кремонезе».

«Брешия» вернулась в Серию А спустя 8 лет

Спорт день за днем

Авто Названы самые популярные французские автомобили в России Первая реализовала в стране 382 автомобиля, что на 42,2% хуже, а вторая показала отрицательную динамику на 35% до 356 проданных авто.

Происшествия Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".

Футбол Французский клуб подшутил над достижением Месси Ранее Месси назвал ключ к победе над "Ливерпулем".

Происшествия Суд Лондона приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения Из-за нарушения условий выхода под залог суд Лондона приговорил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям тюрьмы.

Политика Мадуро анонсировал «великий план изменений» в Венесуэле Мадуро попросил их назвать ему свои приоритеты для плана изменений. Во вторник, 30 апреля, в Венесуэле прошли массовые акции протеста.

Хоккей «Каролина» обыграла «Айлендерс» и повела в серии со счётом 3-0 Форвард впервые попал в заявку на матч после драки с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в третьем матче серии первого раунда плей-офф.

Экономика Выручка Veon по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 5,6% Консолидированная выручка Veon Ltd. (бывший Vimpelcom Ltd.) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась за первый квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 5,6% и составила $2,12 млрд.

Армия и оружие В США заявили о планах испытать прототипы гиперзвукового оружия Управление перспективных исследовательских программ Министерства обороны США (DARPA) намерено до конца 2019 года провести испытания прототипов гиперзвукового оружия.

Происшествия Во Всеволожске загорелся жилой дом По словам очевидцев, дом вспыхнул в микрорайоне Мельничный ручей на Социалистической области. Деревянное здание охватил сильный огонь.

Происшествия Полицейские избили российскую журналистку в Париже Как стало известно, от рукоприкладства полиции пострадала корреспондентка РИА Новости Виктория Иванова, которая снимала на мобильный телефон беспорядки в Париже во время первомайской демонстрации трудящихся.

Происшествия В Иркутске загорелся торговый центр В Иркутске удалось ликвидировать пожар в торговом центре.

ЖКХ Два украинских города из-за долгов остались без горячей воды В украинских городах Ровно и Чернигове с 1 мая прекратили подачу горячей воды в квартире из-за задолженностей потребителей.

Политика Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.

Экономика Подписан закон об ипотечных каникулах Президент России Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах.

Политика Пушков назвал отставку министра обороны Британии провалом Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон «полностью провалился».

Политика Зеленский выбрал главу администрации Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.

Шоу-бизнес Милана Тюльпанова обвиняет Кержакова в жестокости Абъюзер может сломать психику ребенку Дочь сенатора Тюльпанова, так теперь себя вновь позиционирует Милана Кержакова, обвиняет экс-супруга в страшной жестокости.

Политика Трамп пообещал «много чего» по ситуации в Венесуэле Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию, сложившуюся в Венесуэле, «просто ужасной» и пообещал, что на следующей неделе «много чего произойдет».

Общество Сбой произошел в работе Instagram Пользователи со всего мира сообщают о сбое в работе соцсети Instagram.

Армия и оружие Минобороны опровергло сообщения о гибели военных в Сирии Минобороны опровергло появившуюся в СМИ информацию о гибели четырех российских военных в результате обстрела боевиков в сирийской провинции Хама.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил о вспышках свиного гриппа в Индии Роспотребнадзор предупредил россиян о важности вакцинации в связи со вспышками свиного гриппа в Индии, сообщается на сайте ведомства.

Здоровье В Тюмени врачи спасли двухлетнюю девочку, проглотившую батарейку В апреле в детском стационаре ОКБ № 2 в Тюмени врачи спасли девочку, которая за несколько дней до госпитализации проглотила батарейку.