Футбол

«Брешия» вернулась в Серию А спустя 8 летЧемпионат вчера в 14:45

«Брешия» в последний раз выступала в итальянской Серии А 8 лет назад, в сезоне-2010/11. В следующем туре Серии В «Брешия» сыграет на выезде с «Кремонезе».
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«Брешия» вернулась в Серию А спустя 8 лет

Чемпионатвчера в 14:45

«Брешиа» вернулась в серию А после восьмилетнего перерыва

Матч ТВвчера в 14:36

«Брешиа» завоевала путевку в Серию А

Soccer.ruвчера в 14:22

«Брешиа» завоевала путевку в серию А

Советский спортвчера в 14:26

«Брешиа» завоевала путевку в элитный дивизион чемпионата Италии

РИА Новостивчера в 14:17

«Брешия» вернулась в Серию А спустя восемь лет

Sport24.ruвчера в 14:11

«Брешиа» вернулась в Серию А спустя восемь лет

Спорт день за днемвчера в 14:59
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Авто

Названы самые популярные французские автомобили в России

Первая реализовала в стране 382 автомобиля, что на 42,2% хуже, а вторая показала отрицательную динамику на 35% до 356 проданных авто.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия

Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе

Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
Футбол

Французский клуб подшутил над достижением Месси

Ранее Месси назвал ключ к победе над "Ливерпулем".
Обновлено в 02:00
Происшествия

Суд Лондона приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Из-за нарушения условий выхода под залог суд Лондона приговорил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям тюрьмы.
Обновлено вчера в 06:54
Культура

Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление

Обновлено вчера в 21:07
Политика

Мадуро анонсировал «великий план изменений» в Венесуэле

Мадуро попросил их назвать ему свои приоритеты для плана изменений. Во вторник, 30 апреля, в Венесуэле прошли массовые акции протеста.
Обновлено в 01:24
Хоккей

«Каролина» обыграла «Айлендерс» и повела в серии со счётом 3-0

Форвард впервые попал в заявку на матч после драки с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в третьем матче серии первого раунда плей-офф.
Обновлено вчера в 21:52
Футбол

Коке: «Здорово, что „Атлетико“ опережает „Реал“ в примере»

«Барселона» провела классный сезон, однако классно, что «Атлетико» опережает «Реал» в примере, — сказал Коке.
Обновлено в 02:04
Кино

Актеры «Теории большого взрыва» попрощались с сериалом

Обновлено вчера в 18:20
Экономика

Выручка Veon по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 5,6%

Консолидированная выручка Veon Ltd. (бывший Vimpelcom Ltd.) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась за первый квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 5,6% и составила $2,12 млрд.
Обновлено в 02:04
Армия и оружие

В США заявили о планах испытать прототипы гиперзвукового оружия

Управление перспективных исследовательских программ Министерства обороны США (DARPA) намерено до конца 2019 года провести испытания прототипов гиперзвукового оружия.
Обновлено в 00:35
Происшествия

Во Всеволожске загорелся жилой дом

По словам очевидцев, дом вспыхнул в микрорайоне Мельничный ручей на Социалистической области. Деревянное здание охватил сильный огонь.
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия

В Сухуме загорелась русская школа

Обновлено в 02:04
Шоу-бизнес

Пригожин призвал «убрать руки от Алсу»

Обновлено вчера в 12:32
Армия и оружие

США впервые использовали истребители F-35A в бою

ВВС США использовали истребители F-35A в рамках операции «Непоколебимая решимость» в Ираке.
Обновлено вчера в 15:12
Происшествия

Полицейские избили российскую журналистку в Париже

Как стало известно, от рукоприкладства полиции пострадала корреспондентка РИА Новости Виктория Иванова, которая снимала на мобильный телефон беспорядки в Париже во время первомайской демонстрации трудящихся.
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия

В Иркутске загорелся торговый центр

В Иркутске удалось ликвидировать пожар в торговом центре.
Обновлено в 01:17
Происшествия

На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали около 50 человек

Обновлено вчера в 13:42
ЖКХ

Два украинских города из-за долгов остались без горячей воды

В украинских городах Ровно и Чернигове с 1 мая прекратили подачу горячей воды в квартире из-за задолженностей потребителей.
Обновлено вчера в 23:58
Политика

Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
Обновлено вчера в 15:23
Экономика

Подписан закон об ипотечных каникулах

Президент России Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах.
Обновлено вчера в 11:08
Политика

Пушков назвал отставку министра обороны Британии провалом

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон «полностью провалился».
Обновлено вчера в 15:35
Политика

Зеленский выбрал главу администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено в 02:12
Шоу-бизнес

Милана Тюльпанова обвиняет Кержакова в жестокости

Абъюзер может сломать психику ребенку Дочь сенатора Тюльпанова, так теперь себя вновь позиционирует Милана Кержакова, обвиняет экс-супруга в страшной жестокости.
Обновлено вчера в 12:57
Политика

Трамп пообещал «много чего» по ситуации в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию, сложившуюся в Венесуэле, «просто ужасной» и пообещал, что на следующей неделе «много чего произойдет».
Обновлено в 00:10
Общество

Сбой произошел в работе Instagram

Пользователи со всего мира сообщают о сбое в работе соцсети Instagram.
Обновлено вчера в 15:16
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о гибели военных в Сирии

Минобороны опровергло появившуюся в СМИ информацию о гибели четырех российских военных в результате обстрела боевиков в сирийской провинции Хама.
Обновлено вчера в 23:59
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о вспышках свиного гриппа в Индии

Роспотребнадзор предупредил россиян о важности вакцинации в связи со вспышками свиного гриппа в Индии, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:31
Здоровье

В Тюмени врачи спасли двухлетнюю девочку, проглотившую батарейку

В апреле в детском стационаре ОКБ № 2 в Тюмени врачи спасли девочку, которая за несколько дней до госпитализации проглотила батарейку.
Обновлено в 00:27
Общество

Глава Group-IB рассказал о процедуре проверки итогов шоу «Голос»

В рамках второй части планируется проверить историю голосования на наличие следов использования различных способов накрутки.
Обновлено 30 апреля в 08:26
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