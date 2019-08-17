Футбол

Маркизио может перейти в «Брешию»Спорт день за днем 04:58

По информации Sky Sport Italia, экс-полузащитник «Зенита» и «Ювентуса» Клаудио Маркизио может стать игроком «Брешии». Итальянский клуб предлагает 33-летнему футболисту контракт на два года с зарплатой в 1 миллион евро за сезон, не считая бонусов. Маркизио хочет получать в клубе-новичке Серии А от 2.
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