Футбол
Маркизио может перейти в «Брешию»Спорт день за днем 04:58
По информации Sky Sport Italia, экс-полузащитник «Зенита» и «Ювентуса» Клаудио Маркизио может стать игроком «Брешии». Итальянский клуб предлагает 33-летнему футболисту контракт на два года с зарплатой в 1 миллион евро за сезон, не считая бонусов. Маркизио хочет получать в клубе-новичке Серии А от 2.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 07:15, Ашберн
Здоровье
Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе
Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено вчера в 12:59
Общество
В Москве завершился согласованный митинг на проспекте Сахарова
Согласованный митинг КПРФ на проспекте академика Сахарова в Москве завершен, начался концерт, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали
Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.
Обновлено вчера в 13:05
Общество
Жара до 30 градусов ожидается в Москве
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Политика
Власти Гибралтара освободили экипаж задержанного иранского танкера
Власти Гибралтара освободили капитана и трех членов экипажа иранского танкера Grace 1, задержанного в начале июля, сообщает газета Gibraltar Chronicle со ссылкой на гибралтарское правительство.
Обновлено 15 августа в 05:34
Происшествия
Прокуратура проверит дело о покупке лекарств для больного ребенка
Прокуратура проверит законность возбуждения уголовного дела в отношении москвички за ввоз из-за рубежа лекарства, содержащего психотропные вещества для своего тяжелобольного ребенка.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Активиста «Бессрочного протеста» задержали в Петербурге
Полицейские задержали на выходе из дома в Петербурге сторонника «Бессрочного протеста» Сергея Беляева.
Обновлено в 05:31
Технологии
Клиенты Сбербанка смогут расплачиваться в магазинах отпечатком пальца
Новые системы оплаты планирует внедрить Сбербанк в российских магазинах. Речь идет об использовании данных биометрии, сообщает INTERFAX.RU.
Обновлено вчера в 12:00
Политика
Экипаж аварийно севшего А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено 15 августа в 10:10
Происшествия
Полицейский напал на кандидата в депутаты Петербурга
Полиция выясняет, что привело к проблеме между сотрудником правоохранительных органов и кандидатом в депутаты, сообщают "Питерские заметки".
Обновлено в 04:45
Происшествия
В полиции назвали возможные причины пожара в отеле Одессы
Пожар в отеле Одессы «Токио стар» мог произойти вследствие поджога для сокрытия возможного убийства, из-за нарушения правил пожарной безопасности или в связи с неосторожным обращением с огнём, заявили в Национальной полиции Одесской области.
Обновлено в 06:15
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Футбол
Футболист Кутателадзе подписал контракт со «Спартаком»
Грузинский футболист Николоз Кутателадзе стал игроком московского "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба команды.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты
Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
Обновлено в 04:09
Общество
Владельцы гостиниц в Грузии вышли на митинг из-за срыва турсезона
Представители грузинского гостиничного бизнеса вышли на улицы курортного города Кобулети, требуя от властей государственной поддержки на фоне сокращения туристического потока из России.
Обновлено вчера в 07:43
Экономика
Минтруд предложил увеличить МРОТ на 850 рублей
Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ), информирует РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия
В Якутии девушка выжила, упав с 50-метровой скалы
Девушка выжила после падения с 50-метровой скалы в Нерюнгринском районе Якутии, сообщает региональная служба спасения.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Военный вертолёт потерпел крушение во Львовской области
Обновлено в 04:45
Кино
Почему Де Ниро перестал сниматься в хорошем кино
Учитывая богатейшее наследие Де Ниро, актер еще много лет назад мог повторить путь не менее великого коллеги Джека Николсона, не пожелавшего растрачивать свой дар на проекты в лучшем случае среднего качества и ушедшего на покой с практически безупречным реноме, несмотря на обилие выгодных предложений.
Обновлено в 05:28
Общество
Якушев: Курганская область лидирует по вводу жилья среди регионов УрФО
Курганская область стала единственным регионом Уральского федерального округа (УрФО), где по итогам первого полугодия 2019 года наблюдается рост ввода жилья.
Обновлено в 05:34
Баскетбол
Прохоров продал «Бруклин» за рекордную сумму в $2,35 млрд
Общая сумму сделки составила 2,35 млрд долларов. В апреле 2018 года Цай выкупил у Прохорова 49 процентов акций клуба за 1 млрд долларов.
Обновлено вчера в 09:42
Политика
В СФ оценили инициативу Польши о размещении военных США в стране
Ранее Чапутович заявил, что американские войска в случае их размещения в Польше будут сильнее "сдерживать Россию", чем если их отправить в Западную Европу.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Во Франции посетитель убил официанта из-за сэндвича, сообщили СМИ
Мужчина убил официанта одного из ресторанов в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, поскольку его сэндвич был приготовлен не так быстро, как он этого хотел, сообщили французские СМИ.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Футбол
Дуглас Сантос рассказал, как общается в раздевалке «Зенита»
Левый защитник «Зенита» поведал, с кем из игроков общается на тренировках.
Обновлено в 02:48
Транспорт
Сергей Цивилев дал старт мотопробегу Кемерово – Новокузнецк
17 августа губернатор Кузбасса Серей Цивилев объявил об открытии участка автодороги Ленинск-Кузнецкий – Кемерово.
Обновлено в 02:07