Футбол
«Брешия» объявила о переходе БалотеллиЧемпионат вчера в 14:24
Итальянский нападающий Марио Балотелли перешёл в «Брешию», сообщает официальный сайт клуба. Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался клубу бесплатно. Стороны подписали соглашение до лета 2022 года.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:41, Ашберн
Политика
Донецкий железнодорожный вокзал возобновил свою работу
Обновлено в 01:39
Армия и оружие
Сирийские ВВС нанесли удар по турецкому конвою в Идлибе, сообщили СМИ
Сирийские ВВС атаковали турецкий военный конвой в провинции Идлиб, сообщило DHA.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Убитая под Ульяновском семья находилась на контроле органов соцзащиты
Семья, которую убил подросток в Ульяновской области, какое-то время находилась на контроле органов соцзащиты, но позже с контроля была снята, сообщила в понедельник РИА Новости представитель министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона.
Обновлено в 05:43
Космос
Рогозин ответил на шутку о «дырочке» в корабле «Союз»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин «подтвердил» наличие отверстия в космическом корабле «Союз МС», который готовят к старту на космодроме Байконур.
Обновлено в 06:07
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась пробовать украинский каравай
Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила приветственный каравай во время визита в Киев.
Обновлено в 04:26
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Экономика
Чистая прибыль «Дом.РФ» по МСФО в I полугодии выросла на 78%
Чистая прибыль "Дом.РФ" по МСФО по результатам I полугодия 2019 года выросла на 78,4% - до 10,2 миллиарда рублей, говорится в отчетности компании.
Обновлено в 02:54
Политика
ФСБ впервые раскрыла данные о приезжающих на учебу в Россию
Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала года ведет статистику по числу иностранцев, приезжающих в Россию для учебы.
Обновлено в 03:00
Гаджеты
Xiaomi, Vivo и Oppo создали альянс
Компании Xiaomi, Vivo и Oppo объявили о том, что они решили вступить в совместный альянс, который упростит передачу данных между смартфонами этих производителей.
Обновлено в 02:02
Здоровье
В России увеличилось число больных гастритом
В России за последние пять лет на 7% увеличилось число жителей с гастритом (воспаление желудка) и дуоденитом (воспаление двенадцатиперстной кишки).
Обновлено вчера в 23:02
Футбол
Круговой проходит медицинский осмотр для «Зенита»
Обновлено в 04:22
Общество
Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях
В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено вчера в 19:50
Культура
Пятый фестиваль меццо-тинто открылся на двух выставочных площадках
V Международный фестиваль меццо-тинто расположился на двух площадках в Екатеринбургском музее изобразительных искусств и в Международном центре «Главный проспект».
Обновлено в 05:23
Происшествия
Названа причина истязаний покалеченной девочки из Ингушетии
Лидия Евлоева, мать избитой в Ингушетии семилетней Аиши, которой ампутировали часть руки, предположила, что ее дочь была избита в отместку.
Обновлено вчера в 23:50
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено вчера в 04:00
Общество
У бывшего охранника Путина нашли дом на Рублевке за полмиллиарда
Бывший глава охраны президента России Владимира Путина и действующий замдиректора Федеральной службы охраны (ФСО) Олег Климентьев владеет домом за 500 млн рублей в закрытом посёлке «Речное» на Рублёво-Успенском шоссе, сообщил Republic.
Обновлено в 06:17
Политика
Стало известно, какие вопросы обсудят Путин и Макрон в форте Брегансон
Президент России Владимир Путин сегодня, 19 августа, посетит Францию с рабочим визитом и встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 00:29
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено 17 августа в 19:40
Происшествия
В Ульяновске число отравившихся подсолнечным маслом увеличилось до 11
Пострадавшие от употребления подсолнечного масла кустарного производства продолжают поступать в медицинские учреждения Ульяновска.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие
Почему на Аляске обеспокоены действиями России в Арктике
Действия России в Арктике ведут к «милитаризации» региона. Так считает сенатор от штата Аляска Дэн Салливан.
Обновлено вчера в 01:01
Происшествия
Экс-главу Серпуховского района перевели в реанимацию
Экс-чиновник рассказал, что в СИЗО его сильно избили. В вызове скорой помощи экс-главе Серпуховского района отказали.
Обновлено в 05:52
Политика
Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США
По данным американского минюста, суд по округу Колумбия постановил, что нефтяной танкер, вся нефть на его борту и $995 тыс. подлежат конфискации в связи с нарушением ряда законов США.
Обновлено в 06:26
Технологии
SAP выпустила новую платформу для работы с данными
Компания SAP объявила о выпуске новой платформы для работы с данными SAP Data Intelligence.
Обновлено в 04:37
Финансы
Райффайзенбанк оценил эффект от инвестирования «излишек» ФНБ
Сегодня, 19 августа 2019 года, стало известно, что в 2020 году в Фонде национального благосостояния (ФНБ) накопится 2,7 трлн «лишних» рублей (сумма превышающая 7% ВВП).
Обновлено в 04:43
Экономика
Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки
Минприроды России предложило повысить нормативы по утилизации товаров и упаковки для производителей.
Обновлено в 04:41