Футбол

«Брешия» объявила о переходе БалотеллиЧемпионат вчера в 14:24

Итальянский нападающий Марио Балотелли перешёл в «Брешию», сообщает официальный сайт клуба. Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался клубу бесплатно. Стороны подписали соглашение до лета 2022 года.
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Марио Балотелли
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Итальянский футболист, нападающий сборной Италии, в составе которой становился серебряным призёром чемпионата Европы 2012 года. Ранее выступал за итальянские «Лумеццане», «Интернационале» и «Милан», английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», а также французские клубы «Ницца» и «Олимпик Марсель».
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