Энергетика
Brent упала ниже уровня в 55 долларов
Brent упала ниже уровня в 55 долларовThe Moscow Postвчера в 05:12
По данным торгов, цена февральских фьючерсов Brent снизилась на 3,67% до 55,14 доллара за баррель, до этого она падала ниже этой отметки. Фьючерсы нефти WTI просели на 4,19% до 46,15 доллара за баррель.
The Moscow Postвчера в 05:12
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Энергетика
Новак: волатильность цен на нефть вызывает беспокойство
Волатильность цен на нефть вызывает беспокойство.
Обновлено в 19:42
Энергетика
Украина вдвое снизит тарифы на транспортировку газа
Украинская национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭП), приняла решение снизить тарифы на транспортировку природного газа в стране с 1 января 2019 года.
Обновлено в 09:00
Энергетика
Ледокол «Андрей Вилькицкий» сдали в эксплуатацию
От Английской набережной в Санкт-Петербурге отшвартовался современный российский ледокол «Андрей Вилькицкий».
Обновлено в 13:32
Энергетика
«Газпром» завершил основной объем работ на газопроводе «Сила Сибири»
"Газпром" закончил основной объем работ на газопроводе из России в Китай "Сила Сибири".
Обновлено в 08:14
Энергетика
Рекордное число нефтяных танкеров отправили на металлолом в 2018 году
Владельцы нефтяных танкеров в этом году отправили на металлолом рекордное количество таких судов - ровно сотню.
Обновлено в 08:49
Энергетика
В Прикамье повысится плата за газ
Газ в Пермском крае подорожает с 1 января 2019 года. Такое решение принято Региональной службой по тарифам.
Обновлено в 09:53
Энергетика
Отчет Baker Hughes: число действующих буровых в США снова пошло в рост
Baker Hughes — третья по величине после Schlumberger и Halliburton нефтегазовая сервисная компания в мире в еженедельно публикуемом отчете сообщила в пятницу о росте количества нефтяных буровых установок на территории США.
Обновлено в 15:45
Энергетика
Почти $2,7 млрд потратила Украина на закупки газа за 10 месяцев 2018
За 10 месяцев 2018 года, как и в 2017 году, импорт осуществлялся исключительно из Европы. Из России импорт прекращен 25 ноября 2015 года.
Обновлено в 09:12
Энергетика
Россия поможет Судану построить НПЗ в Порт-Судане
В четверг, 20-го декабря, Министерство нефти Судана сообщило, что подписало соглашение о сотрудничестве с российскими компаниями.
Обновлено в 09:15
Энергетика
В одно из старейших сёл Удмуртии пришёл газ
Блага цивилизации дошли сегодня до старейшего в Удмуртии села - Зура Игринского района.
Обновлено в 09:40
Энергетика
ФРГ заинтересована в развитии «Южного газового коридора»
Дальнейшее развитие проекта «Южный газовый коридор» (ЮГК) полностью соответствует интересам Германии.
Обновлено в 04:28
Энергетика
Китайская Dongfang модернизирует электростанцию на Украине
За десять месяцев 2018 года Украина произвела 128,9 миллиарда киловатт-часов, а доля тепловых электростанций составляет 36 процентов.
Обновлено в 03:38
Энергетика
На Каспии компания «Лукойл» добыла 20 миллионов тонн нефти
Обновлено в 05:59
Энергетика
С 1 января в Орловской области вырастет плата за газ
ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» известил орловцев об изменении законодательства Российской Федерации в части повышения налога на добавленную стоимость с 1 января 2019 года.
Обновлено в 09:59
Энергетика
«Мегионнефтегаз» купил лицензию на Полевой участок
Обновлено в 09:14