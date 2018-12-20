Энергетика
Brent упала ниже $55 за баррель впервые с сентября 2017 года
Brent упала ниже $55 за баррель впервые с сентября 2017 годаИнтерфакс04:23
Нефть эталонных марок ускорила падение в ходе торгов в четверг, при этом Brent обновила минимум с сентября 2017 года, опустившись ниже $55 за баррель. Цена февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:08 МСК уменьшилась на $2,1 (3,67%) - до $55,14 за баррель.
Интерфакс04:23
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