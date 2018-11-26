Цены на нефть эталонных марок растут в ходе азиатских торгов в понедельник после резкого падения по итогам прошлой недели, Brent снова поднялась выше $60 за баррель. Январский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:45 по Москев подорожал на $1,38 (2,35%) - до $60,18 за баррель.

Brent снова поднялась выше $60 за баррель

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