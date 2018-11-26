Энергетика
Цены на нефть эталонных марок растут в ходе азиатских торгов в понедельник после резкого падения по итогам прошлой недели, Brent снова поднялась выше $60 за баррель. Январский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:45 по Москев подорожал на $1,38 (2,35%) - до $60,18 за баррель.
Интерфакс01:56
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Энергетика
Росстат посчитал рост цен на бензин в октябре
Потребительские цены на бензин выросли в октябре на 0,4%. Такие данные следуют из материалов Росстата.
Обновлено в 08:38
Энергетика
«Газпром нефть» утвердила стратегию развития до 2030 года
Обновлено в 07:43
Энергетика
Израиль договорился о строительстве крупнейшего газопровода
Израиль подписал соглашение с Грецией, Италией и Кипром о строительстве самого длинного в мире газопровода, передает Times of Israel со ссылкой на Hadashot TV.
Обновлено в 07:41
Энергетика
В Магаданской области добыли 33,2 тонны золота
Обновлено в 06:39
Энергетика
Эксперты расскажут, какими будут цены на бензин в 2019 году
Эксперты проанализируют причины и последствия ситуации на рынке, а также расскажут, чего ждать россиянам после Нового года.
Обновлено в 07:55
Энергетика
Керченский кризис обваливает рубль и рынок акций
После воскресного инцидента в Керченском проливе доллар США утром на валютном рынке Московской биржи прибавляет 0,5 рубля, несмотря на растущие в пределах 1,5% цены на нефть.
Обновлено в 05:30
Энергетика
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Обновлено в 04:39
Энергетика
Новое золото: цены на палладий резко пошли вверх
Цены на палладий достигли рекордных уровней, поднявшись на 9% на Нью-Йоркской фондовой бирже, что является лучшим показателем в этом году среди основных металлов.
Обновлено в 07:43
Энергетика
Штаты спокойно переживут падение цен на нефть
Американская экономика создавала рабочие места неплохими темпами, но в таких нефтяных штатах как Техас и Северная Дакота быстро росла безработица.
Обновлено в 05:02
Энергетика
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Повышение цен у топливоснабжающего флагмана республики — «Саханефтегазсбыта», на которое в обязательном порядке реагируют все остальные игроки бензинового рынка Якутии, как правило, происходит три раза в год на 1–2%.
Обновлено вчера в 23:41
Энергетика
На Киринском месторождении обустроят еще пять скважин
«Газпром» ищет подрядчика, который построит «под ключ» еще пять эксплуатационных скважин на Киринском газоконденсатном месторождении.
Обновлено в 04:24
Энергетика
Уфимская «Снэма-сервис» получит миллиардный контракт «Роснефти»
Уфимское ООО «Снэма-сервис» стало единственным допущенным участником запроса предложений «Роснефти» на выполнение строительно-монтажных работ по установке гидроочистки дизтоплива на Тарасовском месторождении в ЯНАО, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные сайта госзакупок.
Обновлено в 07:18
Энергетика
Литва и Латвия превратились в асоциальные государства
Латвия с Литвой превратились в асоциальные государства: люди бегут из этих стран исторически рекордными темпами, потому что невозможно жить там, где заботу власти о людях заменил бесчеловечный социал-дарвинизм.
Обновлено в 00:59
Энергетика
Сечин обжаловал поставки нефти из Венесуэлы Мадуро
Глава российской нефтяной корпорации "Роснефть" Игорь Сечин совершил неанонсированный визит в Венесуэлу, где пожаловался Мадуро на задержки поставок нефти из Венесуэлы.
Обновлено в 04:25
Энергетика
Кузбасс переходит на электрификацию, чтобы сократить зависимость от нефти
Кемеровская область переходит на максимальную электрификацию, чтобы сократить расходы от использования нефти.
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