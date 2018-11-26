Энергетика
Brent подорожала до $60 после обвала на 11%
Brent подорожала до $60 после обвала на 11%Вестник Кавказа02:50
Стоимость фьючерса на североморскую смесь марки Brent с поставкой в январе 2019 году выросла на 2,2%, достигнув $60,15 за баррель после снижения на 11% за всю прошлую неделю. Об этом говорят данные торгов биржи ICE в Лондоне.
Вестник Кавказа02:50
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Цена нефти марки Brent снова превысила $60 после обвала на 11% по итогам прошлой недели
Комсомольская правда02:24
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Энергетика
Кудрин предупредил о возможном росте цен на бензин в 2019 году
В 2019 году розничная цена бензина может увеличиться из-за повышения акцизов на топливо.
Обновлено в 05:24
Энергетика
В Магаданской области добыли 33,2 тонны золота
Обновлено в 06:39
Энергетика
«Газпром нефть» утвердила стратегию развития до 2030 года
Совет директоров «Газпром нефти» утвердил стратегию развития компании до 2030 года, говорится в сообщении нефтяной компании.
Обновлено в 06:54
Энергетика
«Ямал СПГ» провел первую перевалку СПГ борт-в-борт в Норвегии
"Ямал СПГ" осуществил первую операцию по перевалке СПГ с танкера на танкер в районе порта города Хоннингсвог на севере Норвегии, сообщает "НОВАТЭК".
Обновлено в 04:39
Энергетика
Керченский кризис обваливает рубль и рынок акций
После воскресного инцидента в Керченском проливе доллар США утром на валютном рынке Московской биржи прибавляет 0,5 рубля, несмотря на растущие в пределах 1,5% цены на нефть.
Обновлено в 05:30
Энергетика
На Киринском месторождении обустроят еще пять скважин
«Газпром» ищет подрядчика, который построит «под ключ» еще пять эксплуатационных скважин на Киринском газоконденсатном месторождении.
Обновлено в 04:24
Энергетика
Новое золото: цены на палладий резко пошли вверх
Цены на палладий достигли рекордных уровней, поднявшись на 9% на Нью-Йоркской фондовой бирже, что является лучшим показателем в этом году среди основных металлов.
Обновлено вчера в 09:14
Энергетика
Штаты спокойно переживут падение цен на нефть
Американская экономика создавала рабочие места неплохими темпами, но в таких нефтяных штатах как Техас и Северная Дакота быстро росла безработица.
Обновлено в 05:02
Энергетика
Сечин обжаловал поставки нефти из Венесуэлы Мадуро
Глава российской нефтяной корпорации "Роснефть" Игорь Сечин совершил неанонсированный визит в Венесуэлу, где пожаловался Мадуро на задержки поставок нефти из Венесуэлы.
Обновлено в 04:25
Энергетика
Литва и Латвия превратились в асоциальные государства
Латвия с Литвой превратились в асоциальные государства: люди бегут из этих стран исторически рекордными темпами, потому что невозможно жить там, где заботу власти о людях заменил бесчеловечный социал-дарвинизм.
Обновлено в 00:59
Энергетика
Почему в Якутии бензин становится «золотым»
Повышение цен у топливоснабжающего флагмана республики — «Саханефтегазсбыта», на которое в обязательном порядке реагируют все остальные игроки бензинового рынка Якутии, как правило, происходит три раза в год на 1–2%.
Обновлено вчера в 23:41
Энергетика
Месторождение Форузан увеличивает добычу газа
Через 4 месяца газ с месторождения поступит на газоперерабатывающие установки в Иране К марту 2019 года с иранского месторождения «Форузан» на газоперерабатывающие установки будет передано около 15 млн кубометров газа.
Обновлено в 06:36
Энергетика
На счет «Нафтогаза» поступило ещё $3,8 млн переплаты «Газпрома»
«НАК «Нафтогаз Украины» направила ОАО «Газпром» заявление о зачислении переплат за транзит газа в октябре этого года на сумму 3 800 000 долларов США в счет погашения пени, которая начисляется на задолженность российского монополиста согласно арбитражным решением от 28 февраля 2018 по транзитному контракту», — сообщили в компании.
Обновлено вчера в 22:21
Энергетика
Россия в сентябре опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти на 1,2%
Россия опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти в сентябре 2018 года на 1,2%, следует из данных Росстата.
Обновлено 23 ноября в 11:31
Энергетика
Кузбасс переходит на электрификацию, чтобы сократить зависимость от нефти
Кемеровская область переходит на максимальную электрификацию, чтобы сократить расходы от использования нефти.
Обновлено в 06:01