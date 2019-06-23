Энергетика
Brent подорожала до $65,5 за баррельИнтерфакс 02:08
За предыдущие торги WTI подорожала на $0,36 (0,63%), до $57,43 за баррель. На прошлой неделе Brent выросла в цене на 5,1%, а WTI - на 9,4%.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 02:42, Ашберн
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Политика
ЦИК Украины отказала кандидатам от партии Саакашвили в регистрации
В комиссии сообщили, что внеочередной съезд партии Саакашвили, на котором утвердили список кандидатов в общегосударственном многомандатном избирательном округе и одномандатных избирательных округах, был проведен с нарушениями устава.
Обновлено вчера в 16:22
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 19:32
Транспорт
РЖД восстанавливают график движения на Рижском направлении
Железнодорожники работают над восстановлением графика на Рижском направлении Московской железной дороги после незапланированной остановки электрички, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
Обновлено в 02:39
Футбол
Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал Кубка Америки
Сборная Аргентины по футболу вышла в четвертьфинал Кубка Америки, который проходит в Бразилии.
Обновлено вчера в 17:11
Спорт
Сборная России проиграла Бразилии в матче волейбольной Лиги наций
Сборная России по волейболу потерпела поражение от национальной команды Бразилии в матче четвёртого этапа волейбольной Лиги наций.
Обновлено в 01:15
Экономика
НПФ «Благосостояние» готовит сделку на 35 млрд рублей
НПФ «Благосостояние» нашел покупателя на один из своих крупнейших активов – лизинговую компанию «Трансфин-М», рассказали «Ведомостям» человек, близкий к фонду, и три человека, близких к «Трансфин-М».
Обновлено вчера в 14:42
Здоровье
Врач рассказала об опасности яблок и груш для аллергиков
Как пишет «РИА Новости», около 70% людей, имеющих аллергию на пыльцу березы, также реагируют на яблоки, груши, черешню, вишню, персики, сливы и лесные орехи.
Обновлено вчера в 20:43
Футбол
Дмитрий Аленичев: «В новом сезоне „Спартак“ не станет чемпионом»
Первая часть эксклюзивного разговора с бывшим хавбеком и главным тренером "Спартака" Дмитрием Аленичевым, который в сезоне-2018/19 возглавлял "Енисей".
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
Во Владивостоке лженаркополицейские похитили 22 человека
Всего членами организованной группы в 2014-2015 годах в крае были похищены 22 человека.
Обновлено в 00:21
Недвижимость
Росбанк назвал регионы с самой доступной ипотекой
Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, по оценкам аналитиков Росбанка, являются регионам с самой доступной ипотекой, сообщает РБК со ссылкой на исследование банка.
Обновлено вчера в 06:48
Авто
В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона
Поможет от угонов и средство защиты на основе пин-кодов - на машине программируются штатные кнопки, и лишь хозяин авто знает, какие из них и, главное, в какой последовательности нужно нажимать, чтобы активировать зажигание.
Обновлено в 01:00
Политика
Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину
Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 17:48
Экономика
Составлен рейтинг европейских стран по доступности электроэнергии
Россия заняла 12-е место по доступности и третье — по стоимости электроэнергии в рейтинге европейских стран.
Обновлено в 02:16
Космос
Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для астронавтов НАСА
НАСА объясняет данный шаг тем, что в ходе испытательных полетов новых американских пилотируемых кораблей Crew Dragon компании SpaceX и Starliner фирмы Boeing могут возникнуть проблемы, которые в результате приведут к отсутствию на МКС астронавта США, необходимого для поддержания работоспособности американского сегмента станции.
Обновлено вчера в 20:02
Путешествия
Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму
В Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре можно отдохнуть на море менее чем за 50 тысяч рублей на двоих, сообщает Aviasales.
Обновлено вчера в 17:03
Наука
В Якутии найден скелет мамонта с бивнями, обработанными древним человеком
Ученый считает, что современный человек не стал бы обрабатывать бивень в тундре, а привез бы его в охотничью избушку.
Обновлено в 01:39
Общество
«Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено вчера в 22:50
Армия и оружие
МВД заказало партию высокоточных снайперских винтовок ORSIS Т-5000
Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология".
Обновлено в 01:22
Общество
Валуев опроверг слухи о раке мозга
Обновлено 22 июня в 22:07
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе
Ранее в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 01:14
Хоккей
«Лос-Анджелес» не предложит контракт Щербаку
Ранее Sport24 стало известно, что 23-летний Щербак вернется в Россию и подпишет трехлетний контракт с «Авангардом» с зарплатой 1 млн долларов в год.
Обновлено вчера в 19:51
Экономика
На новую госпрограмму развития моногородов потратят 57,3 млрд руб
Правительство подготовило проект госпрограммы развития моногородов на 2019–2024 годы, затраты на ее реализацию за шесть лет составят 57,3 млрд руб.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
В этом сезоне Грузия недополучит 150 тыс. российских путешественников
Из-за запрета на прямые авиаперевозки в Грузию выкупленными билетами российских перевозчиков не смогут воспользоваться 155 тыс. пассажиров, еще 25 тыс. должны вернуться до начала действия моратория 8 июля.
Обновлено вчера в 15:54
Политика
Nikkei: Япония снимет запрет на поставки курятины из России
Запрет на импорт российского мяса курицы будет снят не раньше 2020 года, отмечает Nikkei.
Обновлено вчера в 20:03
Политика
Россия может ограничиться запретом на авиасообщение с Грузией
Приостановка авиасообщения с Грузией может остаться единственной ограничительной мерой России в ответ на антироссийские выступления, если ситуация не выйдет за нынешние рамки, сказал «Ведомостям» человек, близкий к МИДу.
Обновлено вчера в 17:03
Общество
Россияне назвали главные черты советской эпохи
Основной чертой советской эпохи была забота государства о простых людях.
Обновлено в 01:58
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено вчера в 04:37
Здоровье
Изумрудный полезный пломбир придумала уральская студентка
Обновлено в 02:15