Энергетика
Brent подорожала до $65,5 за баррельИнтерфакс 02:08
К 8:23 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $65,49 за баррель, это $0,29 (0,44%) выше цены закрытия торгов в пятницу. За торги пятницы контракт подорожал на $0,75 (1,16%), до $65,2 за баррель.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:00, Вашингтон
Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59
Футбол
Юрий Семин: «„Локо“ необходимо найти одного-двух игроков высокого уровня»
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о ходе сборов команды в Австрии.
Обновлено в 05:40
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В ПАСЕ проголосовали против обсуждения взносов России в Совет Европы
В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали против обсуждения на сессии темы о взносах России в Совет Европы.
Обновлено в 06:09
Политика
Песков заявил о русофобской истерии в Грузии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Грузии царит искусственно подогреваемая русофобская истерия.
Обновлено в 05:51
Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия
В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
Обновлено в 03:08
Происшествия
В Киеве задержан подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика
В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, заявил начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко 24 июня в эфире телеканала 112.ua.
Обновлено в 04:18
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
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Происшествия
Гендиректора Chanel ограбили в центре Москвы
Неизвестный в центре Москвы украл телефон у гендиректора Chanel Жака Мари Даниэля Шенена и через приложение снял деньги с его банковского счета.
Обновлено в 03:10
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Общество
Матвиенко: «Алые паруса» посетило рекордное число гостей в Петербурге
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала рекордным число гостей праздника выпускников школ "Алые паруса" в Петербурге в этом году.
Обновлено в 05:42
Энергетика
В «Нафтогазе» назвали причину дефицита средств в «Укртрансгазе»
Как указывается на сайте компании, причиной финансовых трудностей «Укртрансгаза» являются искусственно заниженные тарифы на транспортировку газа и критические недостатки кодекса газотранспортной системы, которые делают возможным несанкционированный отбор значительных объёмов газа операторами газораспределительных сетей.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
Отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы
«Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» подошёл к берегам Кубы», — приводит Интерфакс слова начальника пресс-службы Северного флота Вадима Серга.
Обновлено в 05:41
Единоборства
Россия выиграла чемпионат Европы по ММА
Сборная России завоевала первое общекомандное место на чемпионате Европы по смешанному боевому единоборству (ММА), прошедшем в Риме, участие в котором приняли свыше 300 бойцов из 35 стран.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Психически нездоровый мужчина убил трех человек в Башкирии
Обновлено вчера в 19:45
Общество
В Госдуме предложили отменить штраф за тонировку стекол автомобиля
В Госдуме выступили с инициативой упразднить статью в Кодексе об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф за затемнение стекол автомобиля сверх регламентных норм.
Обновлено в 02:02
Происшествия
Во Владивостоке лженаркополицейские похитили 22 человека
Всего членами организованной группы в 2014-2015 годах в крае были похищены 22 человека.
Обновлено в 00:21
Политика
Египет пообещал возобновить чартеры с Россией до конца года
Египет и Россия завершают переговоры о восстановлении авиасообщения с курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада до конца 2019 года.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео
В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 06:30
Политика
Законопроект о бесплатном питании в начальных классах подготовили в ГД
Депутаты Госдумы подготовили законопроект об обеспечении всех учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием.
Обновлено в 06:51
Общество
Росконтроль внес в «черный список» шесть марок сарделек
Росконтроль исследовал говяжьи сардельки семи брендов. По итогам проверки шесть марок внесли в «черный список».
Обновлено в 04:14
Общество
В Екатеринбурге раздают брошюры о протестах в сквере у драмтеатра
Накануне очередного заседания рабочей группы по вопросу выбора площадки для строительства храма святой Екатерины в городе раздают брошюры о протестах в сквере.
Обновлено в 06:55
Общество
Россияне воспротивились четырехдневной рабочей неделе
Почти половина россиян отрицательно оценила возможное сокращение рабочей недели до четырех дней.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия
В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель
В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.
Обновлено в 05:38
Культура
RT и Антон Красовский подготовили документальный фильм «Эпидемия»
RT совместно с журналистом, директором фонда «СПИД.Центр» Антоном Красовским выпустили документальный сериал «Эпидемия».
Обновлено в 06:44
Финансы
Трамп может принять решение о девальвации доллара
Президент США Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время, уверены аналитики Bank of America.
Обновлено в 06:41
Политика
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа
Советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон уже заявил, что Дональд Трамп ждет встречи с Владимиром Путиным на полях саммита.
Обновлено вчера в 09:01
Энергетика
«Укртрансгаз» рассказал о запасах газа в украинских ПХГ
Компания «Укртрансгаз» рассказала о запасах в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ).
Обновлено в 04:25
Политика
Власти Грузии пошли на уступки протестующим
На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.
Обновлено в 04:12