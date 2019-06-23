Brent подорожала до $65,5 за баррельИнтерфакс 02:08

К 8:23 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $65,49 за баррель, это $0,29 (0,44%) выше цены закрытия торгов в пятницу. За торги пятницы контракт подорожал на $0,75 (1,16%), до $65,2 за баррель.

Brent подорожала до $65,5 за баррель

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