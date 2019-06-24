Энергетика
Конфликт Ирана с США поддержит рост нефтяных котировокREGNUM 00:23
Росту котировок способствовал усилившийся конфликт Ирана с США после того, как был сбит американский беспилотник, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:20, Вашингтон
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Политика
В ПАСЕ отказались обсуждать доклад по MH17
Члены ПАСЕ проголосовали против проведения дебатов в понедельник на тему ответственности РФ за неуплату взносов за членство в Совете Европы, а также обсуждения расследования крушения рейса MH17, который был сбит над Донецком в 2014 году.
Обновлено в 06:19
Происшествия
В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
Обновлено в 03:08
Происшествия
Lexus депутата Госдумы сбил мотоциклиста
В Москве депутат Госдумы и заслуженный врач Николай Герасименко на Lexus сбил мотоциклиста, сообщает Telegram-канал 112.
Обновлено в 06:30
Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 17:24
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео
В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 06:30
Политика
Президент Грузии призвала российских туристов приезжать в Грузию
Российские туристы любят Грузию и должны продолжать приезжать в страну, а политикам и руководителям следует решать проблемы, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили 23 июня в интервью телеканалу Euronews.
Обновлено 22 июня в 21:22
Общество
Главе МВД предложили легализовать движение «Лев против»
"В настоящий момент предлагается привлечь вышеупомянутые движения (и иные аналогичные) к открытому диалогу с целью законной реформации в народные дружины и получения членами объединения правового статуса народных дружинников (либо других форм предусмотренной законом аккредитации при МВД России)", - говорится в обращении.
Обновлено вчера в 20:28
Происшествия
Медведь откусил руку пьяному омичу
В Омске медведь откусил руку мужчине, который, будучи подшофе, решил его покормить.
Обновлено в 05:04
Происшествия
В Башкирии мужчина с ножом убил троих и ранил еще двух человек
В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом троих человек, еще двое пострадали.
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия
Работники морга в Апатитах перепутали тела троих умерших
Сотрудники морга в Апатитах Мурманской области при выдаче родственникам перепутали тела трех умерших людей.
Обновлено в 06:30
Наука
Ученый рассказал, как комары выбирают себе «жертву» для укуса
Обновлено в 05:07
Экономика
Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов
Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
Обновлено в 02:22
Политика
МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20
У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20.
Обновлено в 04:08
Финансы
На рынках пришло время выпустить пар
Впереди последняя торговая неделя июня, которая станет определяющей итоги месяца, а также даст сигналы к тому, что можно ожидать в динамике российского финансового рынка в июле.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Российский теплоход сел на мель в Керченском проливе
Груженое углем судно с российским флагом село на мель при отходе от причала в порту Кавказ, который находится в Керченском проливе.
Обновлено в 02:50
Общество
Россияне воспротивились четырехдневной рабочей неделе
Почти половина россиян отрицательно оценила возможное сокращение рабочей недели до четырех дней.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия
Житель Забайкалья убил пасынка из-за отказа учиться читать
Житель Забайкальского края обвиняется в убийстве малолетнего пасынка, истязании сожительницы и трех кражах, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:42
Армия и оружие
Отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы
«Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» подошёл к берегам Кубы», — приводит Интерфакс слова начальника пресс-службы Северного флота Вадима Серга.
Обновлено в 05:41
Политика
Гурцкая призвала не путать митингующих с большинством населения Грузии
Артистка призвала россиян не путать демонстрантов с большинством населения страны.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
Расходы британского Минобороны на очистку Солсбери составили $23 млн
Оборонному ведомству Великобритании пришлось потратить восемнадцать миллионов фунтов стерлингов на очистку города Солсбери от боевого отравляющего вещества, которым пытались ликвидировать экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
Обновлено в 07:08
Футбол
Аргентина победила Катар на Кубке Америки
В матче третьего тура Кубка Америки сборная Аргентины встречалась со сборной Катара.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
В Сочи из-за селя подтопило дорогу к курорту «Роза Хутор»
Специалисты в Сочи ведут расчистку от последствий сошедшего мощного селя на трассу, ведущую к курорту "Роза Хутор", движение перекрыто, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе администрации города.
Обновлено в 06:22
Наука
Камни на острове Мадейра оказались покрыты пластиковой коркой. Она быстро распространяется — и уже занимает 10% площади прибрежных скал!
В начале 2019 года исследователи заметили, что пластиковая корка распространилась — теперь она занимает 10% площади всех прибрежных скал на Мадейре.
Обновлено в 05:00
Общество
Петербуржцы поделились фотографиями с «Алых парусов»
В Петербурге завершился праздник выпускников "Алые паруса".
Обновлено в 01:14
Общество
Летняя жара в Москве сменится осенним ненастьем
В последних числах июня столица окажется во власти настоящей осенней погоды, обещают синоптики.
Обновлено в 05:24
Технологии
Россию атаковал блокирующий компьютеры вирус
Российские компании атаковал вирус-шифровальщик Troldesh (Shade), требующий выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 04:19
Политика
Песков заявил о русофобской истерии в Грузии
В Грузии царит русофобская истерия, искусно подогреваемая радикальными элементами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:20
Происшествия
В Киеве задержан подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика
В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, заявил начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко 24 июня в эфире телеканала 112.ua.
Обновлено в 04:18