Энергетика
Brent подорожала до $64,81 за баррельИнтерфакс 01:42
К 8:08 по Москве утром 10 июля сентябрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $64,81 за баррель, это на $0,65 (на 1,01%) выше уровня закрытия вторника. За предыдущую сессию они подорожали на $0,05 (на 0,08%), до $64,16 за баррель.
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