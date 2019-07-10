Энергетика

Brent подорожала до $64,81 за баррельИнтерфакс 01:42

К 8:08 по Москве утром 10 июля сентябрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $64,81 за баррель, это на $0,65 (на 1,01%) выше уровня закрытия вторника. За предыдущую сессию они подорожали на $0,05 (на 0,08%), до $64,16 за баррель.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Рынок открылся слабыми продажами

Finam.Ru03:16

Нефтяные цены продолжают расти

Финмаркет01:12

Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США

News.ru02:12

Brent подорожала до $64,81 за баррель

Интерфакс01:42

Нефть дорожает, Brent подбирается к $65 за баррель

Росбалт02:28

Нефть уверенно дорожает на данных API о снижении запасов сырья в США

ПРАЙМ00:58

Нефть перешла в режим «осторожного подъема»

REGNUM02:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 04:34, Вашингтон
Происшествия

СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.
Обновлено в 03:31
Общество

В «Пусть говорят» сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной

На Первом канале сегодня выступит муж кассирши, похитившей 23 миллиона, Луизы Хайруллиной.
Обновлено в 04:16
Происшествия

В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле

Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
Обновлено вчера в 16:42
Авто

Представлен первый электрический Mini Cooper SE

Компания MINI представила свой первый серийный электрический хэтчбек Cooper SE, который в компании называют «первым в мире полностью электрическим премиальным маленьким автомобилем».
Обновлено вчера в 08:26
Политика

Познер высказался после оскорблений Габунии в адрес Путина

Российский телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубые высказывания грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия

В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено вчера в 10:26
Хоккей

Назван новый главный тренер сборной России по хоккею

Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
Обновлено вчера в 12:26
Транспорт

Проект второй ветки метро в Екатеринбурге оценили в 1 млрд рублей

Проект строительства второй ветки метро в Екатеринбурга будет стоит 1 млрд руб. Об этом сообщил глава города Александр Высокинский в "Екатеринбург-Экспо", где с 8 по 11 июля проходит международная промышленная выставка "Иннопром".
Обновлено в 03:29
Политика

Вскрылись детали дела пойманного на госизмене помощника полпреда

Помощник полпреда российского президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев, которого обвинили в госизмене, мог передать важные данные с заседаний Совбеза в Польшу.
Обновлено вчера в 12:30
Экономика

Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Наука

«Роскосмос» показал разработанный своей «дочкой» беспилотный трактор

Презентация прошла в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2019» в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба космической корпорации.
Обновлено в 04:08
Происшествия

Жительница Читы угнала такси, чтобы добраться до дома

В Чите задержали женщину по подозрению в угоне такси.
Обновлено в 02:54
Политика

Кремль опроверг информацию об инциденте с кортежем Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию СМИ о том, что девушка чуть не попала под колеса президентского кортежа в Екатеринбурге.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии

В кабинете первого заместителя председателя правительства Якутии Алексея Колодезникова прошли обыски.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Врачи оценили состояние избитой семилетней девочки из Ингушетии

Состояние семилетней девочки из Ингушетии, доставленной в Москву на лечение после полученных от избиения травм, остается тяжелым.
Обновлено 07 июля в 04:35
Спорт

Вязович выиграл 4-й этап ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков

Экипаж белорусской команды МАЗ под управлением Сергея Вязовича одержал победу на четвертом этапе ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете грузовиков.
Обновлено в 04:11
Игры

В DayZ появится королевская битва

Обновлено вчера в 15:55
Политика

Матвиенко назвала антироссийские выступления в Грузии провокацией

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что антироссийские выступления в Грузии, начавшиеся 20 июня, являются организованной с участием представителей США "тщательно продуманной провокацией".
Обновлено в 03:50
Происшествия

Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке

Ранее появилась информация, что он якобы напал на пожилую женщину.
Обновлено в 00:28
Армия и оружие

Появилось видео обстрела позиций ВСУ в Донбассе из «Змея Горыныча»

В интернете появились видеокадры применением УР-77 "Змей Горыныч" (или УР-83П), из которого был произведен обстрел нежилого объекта на позициях Вооруженных сил Украины в Донбассе.
Обновлено вчера в 07:25
Происшествия

В детском лагере Саратовской области массово отравились дети

Обновлено в 02:29
Армия и оружие

В Германии призвали снести памятник под Прохоровкой

Редактор отдела истории немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф предложил снести мемориальную звонницу, воздвигнутую на Прохоровском поле в память о солдатах, погибших в танковой битве под Прохоровкой летом 1943 года.
Обновлено в 04:00
Общество

Электронные паспорта могут появиться в России в 2022 году

Переход на электронные паспорта в России может произойти в 2022 году, но окончательное решение относительно сроков еще не принято.
Обновлено вчера в 13:34
Кино

Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн

Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Барнауле горит строительный супермаркет

Строительный супермаркет "Аксиома" загорелся на Павловском тракте в Барнауле в среду.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие

Самолет-разведчик Британии приблизился к границе России

Обновлено в 02:30
Транспорт

В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки

Обновлено вчера в 19:16
Армия и оружие

Истребители Су-57 при адаптации смогут базироваться на новом авианосце

Новейшие российские истребители пятого поколения Су-57 смогут базироваться на новом авианосце при условии их адаптации к кораблю, то есть "оморячивания", сообщили в интервью РИА Новости руководитель Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов.
Обновлено в 02:08
Гаджеты

Huawei пытается скупать российские технологии

Huawei ведет переговоры с несколькими российскими компаниями о покупке бизнеса, создании совместных предприятий и использовании их технологий.
Обновлено в 03:19
Авто

Названы самые популярные машины в Сибирском федеральном округе России

Автомобиль Lada 2106 остаётся самым распространённым в Сибирском федеральном округе.
Обновлено в 04:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное