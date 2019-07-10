Энергетика

Нефть дорожает из-за снижения запасов в СШАГазета.Ru 05:30

Нефть дорожает на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в стране в 8,13 млн баррелей за неделю, после сокращения на 5 млн баррелей за неделю до этого. Запасы нефти в США сокращаются уже четвертую неделю подряд.
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Нефть дорожает из-за снижения запасов в США

Газета.Ru05:30

Рынок открылся слабыми продажами

Finam.Ru03:16

Нефть перешла в режим «осторожного подъема»

REGNUM02:27

Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США

News.ru02:12

Brent подорожала до $64,81 за баррель

Интерфакс01:42

Нефть уверенно дорожает на данных API о снижении запасов сырья в США

ПРАЙМ00:58

Нефть дорожает, Brent подбирается к $65 за баррель

Росбалт02:28
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Политика

Гройсман поручил найти средства на военный парад, отмененный Зеленским

Премьер Украины Владимир Гройсман заявил о необходимости проведения парада на День независимости, поручил найти средства и подготовить предложение президенту.
Обновлено в 04:39
Политика

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Ирины Гехт

Совет Федерации в ходе заседания досрочно прекратил полномочия сенатора от Челябинской области Ирины Гехт, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:45
Финансы

Чистый отток капитала из РФ в I полугодии вырос почти в 2,5 раза

Чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе - июне 2019 года, по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос почти в 2,5 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достиг $27,3 млрд.
Обновлено вчера в 09:22
Общество

Торговая сеть «Дикси» открыла в Москве магазин нового формата

Обновлено в 04:26
Происшествия

Врачи продолжают попытки спасти правую руку у девочки из Ингушетии

У избитой девочки из Ингушетии наметились улучшения в левой руке, в правой нарушено кровоснабжение предплечья и кисти, рассказали РИА Новости в пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
Обновлено в 04:30
Политика

Предъявлено окончательное обвинение задержанным украинским морякам

Окончательное обвинение украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, было предъявлено ФСБ России, 9 июля передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:40
Политика

Кремль дал прогноз по авиасообщению с Грузией

Представитель Кремля выразил уверенность в том, что рано или поздно авиасообщение возобновится.
Обновлено в 05:14
Гаджеты

РБК: Huawei ведет переговоры о покупке российских технологий

Китайская компания Huawei в последние несколько месяцев обращалась к российским разработчикам с предложением о сотрудничестве, сообщает РБК со ссылкой на несколько источников на рынке.
Обновлено в 03:59
Происшествия

ФСБ провела обыски в Доме правительства Якутии

Сотрудники Федеральной службы безопасности с утра 10 июля провели обыски в Доме правительства Якутии.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.
Обновлено в 03:31
Футбол

Эриксен может заменить Погба в «Манчестер Юнайтед»

Обновлено в 04:43
Хоккей

Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею

Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею. На этом посту он сменит Илью Воробьева, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:08
Наука

Ученые рассказали об эффективном способе похудения

Ученые изучили показатели 400 пар близнецов в возрасте от 22 до 45 лет и пришли к выводу, что состояние мышечной массы играет ключевую роль в похудении и помогает избежать повторного набора веса по окончании диет.
Обновлено в 04:26
Экономика

Совфед одобрил поправки в бюджет России на 2019 год

Совет Федерации одобрил поправки в федеральный бюджет 2019 года, согласно которым профицит бюджета сокращается с 1,8% до 1,7% ВВП.
Обновлено в 04:29
Авто

Тюнеры превратили «Гелендваген» в желтый вездеход

Специалисты из немецкого ателье Delta 4х4 разработали тюнинг-пакет для Mercedes-Benz G-Class нового поколения.
Обновлено вчера в 14:45
Армия и оружие

Колонна военной техники прибыла в подтопленный наводнением Тулун

Обновлено вчера в 21:30
Происшествия

Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке

Как сообщает портал Odessit.ua, в здании Малиновского районного суда Одессы 9 июля бывший одесский губернатор, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили устроил потасовку со сторонниками бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова, которого Саакашвили неоднократно обвинял в коррупции.
Обновлено в 02:19
Политика

Венедиктов передал президенту Украины письмо мамы Вышинского

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов приехал в столицу Украины, чтобы передать президенту страны Владимиру Зеленскому письмо от матери арестованного главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
Обновлено в 05:06
Транспорт

В России могут появиться турбоперекрёстки

Обновлено вчера в 17:41
Политика

Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям

Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.
Обновлено вчера в 12:42
Шоу-бизнес

Похудевшая Кристина Орбакайте питается из шприца

Знаменитость побывала в кафе, которое предлагает своим гостям употреблять полезную пищу из шприца.В конце своего поста Кристина Орбакайте написала, что побывав в подобном заведение можно подсмотреть, как все готовится, и потом сделать это в домашних условиях.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес

Новое видео певицы Нюши оказалось очень сексуальным

Певица Нюша опубликовала в своем Instagram небольшое видео, и это не новый клип артистки.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес

Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе

СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.
Обновлено в 03:11
Политика

Помощник полпреда президента мог передавать за границу данные Совбеза

Помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва, задержанного на прошлой неделе по подозрению в госизмене, обвиняют в том, что он передавал за границу информацию с заседаний Совета Безопасности.
Обновлено вчера в 08:36
Футбол

Тарасов рассказал о приглашении на встречу с фанатами «Локомотива»

Обновлено вчера в 20:48
Происшествия

Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги

Обновлено 08 июля в 15:47
Энергетика

«Роснефть» попросила у Путина льготы в Арктике

Компании «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» попросили у президента России Владимира Путина налоговые льготы для доставки нефти в Европу и Азию.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие

Американский стелс-катер заметили на ходовых испытаниях

Ударный катер ВМС США в футуристическом исполнении, выполненный согласно канонам концепции «стелс», 8 июля был «пойман» во время ходовых испытаний, проходивших у побережья американского города Вирджиния-Бич.
Обновлено в 02:14
Общество

Эксперты одобрили предложение ввести спецзнак для беременных за рулем

Обновлено в 04:30
Здоровье

Названы основные причины вызова скорой помощи в России

Специалисты ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения при Минздраве выяснили, что в 2018 году россияне обращались в скорую помощь чаще всего по причине внезапных заболеваний и состояний (31,5 млн).
Обновлено в 01:23
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