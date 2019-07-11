Энергетика
Brent подорожала до $64,46 за баррельИнтерфакс 09 июля в 08:20
После утреннего снижения днем во вторник котировки нефти развернулись вверх. К 14:40 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $64,46 за баррель, торги понедельника закрылись на уровне $64,11 за баррель, утром Brent торговалась у $63,96 за баррель.
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