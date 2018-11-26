Энергетика

Brent подорожала до $60 после обвала на 11%
Вестник Кавказа
02:50

Стоимость фьючерса на североморскую смесь марки Brent с поставкой в январе 2019 году выросла на 2,2%, достигнув $60,15 за баррель после снижения на 11% за всю прошлую неделю. Об этом говорят данные торгов биржи ICE в Лондоне.
Вестник Кавказа02:50

Подробнее о событии

Цена нефти марки Brent снова превысила $60 после обвала на 11% по итогам прошлой недели

Комсомольская правда02:24

Цена нефти Brent превысила $60 после обвала на 11%

ТАСС01:44

Нефть дорожает, Brent подобралась к $60 за баррель

Росбалт01:38

В фокусе – итоги «Черной пятницы»

ПРАЙМ01:58

Brent снова поднялась выше $60 за баррель

Интерфакс01:56

Стоимость нефти немного выросла после недавнего обвала

Московский Комсомолец00:47

Цены на нефть растут

RT на русском00:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 05:42, Ашберн
Энергетика

Кудрин предупредил о возможном росте цен на бензин в 2019 году

В 2019 году розничная цена бензина может увеличиться из-за повышения акцизов на топливо.
Обновлено в 05:24
Энергетика

На Колыме поставлен рекорд по золотодобыче

Обновлено в 04:20
Энергетика

«Ямал СПГ» провел первую перевалку СПГ борт-в-борт в Норвегии

"Ямал СПГ" осуществил первую операцию по перевалке СПГ с танкера на танкер в районе порта города Хоннингсвог на севере Норвегии, сообщает "НОВАТЭК".
Обновлено в 04:39
Энергетика

Нефтяные аппетиты Минска растут

Весь импорт нефтепродуктов обошёлся в $1,09 млрд, при этом средняя цена тонны поставок выросла до $405,6 — почти на четверть (+24,2%).
Обновлено в 05:38
Энергетика

Керченский кризис обваливает рубль и рынок акций

После воскресного инцидента в Керченском проливе доллар США утром на валютном рынке Московской биржи прибавляет 0,5 рубля, несмотря на растущие в пределах 1,5% цены на нефть.
Обновлено в 05:30
Энергетика

Штаты спокойно переживут падение цен на нефть

Обновлено в 05:02
Энергетика

Новое золото: цены на палладий резко пошли вверх

Цены на палладий достигли рекордных уровней, поднявшись на 9% на Нью-Йоркской фондовой бирже, что является лучшим показателем в этом году среди основных металлов.
Обновлено вчера в 09:14
Энергетика

На Киринском месторождении обустроят еще пять скважин

«Газпром» ищет подрядчика, который построит «под ключ» еще пять эксплуатационных скважин на Киринском газоконденсатном месторождении.
Обновлено в 04:24
Энергетика

Сечин обжаловал поставки нефти из Венесуэлы Мадуро

Глава российской нефтяной корпорации "Роснефть" Игорь Сечин совершил неанонсированный визит в Венесуэлу, где пожаловался Мадуро на задержки поставок нефти из Венесуэлы.
Обновлено в 04:25
Энергетика

Почему в Якутии бензин становится «золотым»

Повышение цен у топливоснабжающего флагмана республики — «Саханефтегазсбыта», на которое в обязательном порядке реагируют все остальные игроки бензинового рынка Якутии, как правило, происходит три раза в год на 1–2%.
Обновлено вчера в 23:41
Энергетика

На счет «Нафтогаза» поступило ещё $3,8 млн переплаты «Газпрома»

Обновлено вчера в 22:21
Энергетика

Половина АЗС России может закрыться

Ситуация на топливном рынке является настолько критической, что большое количество независимых автозаправочных станций в стране может просто закрыться, так как начинает работать себе в убыток.
Обновлено 24 ноября в 02:02
Энергетика

На ТКНПЗ планируется очередной этап модернизации производства

На ТКНПЗ планируется построить ряд новых установок для расширения линейки производимых комплексом продукции.
Обновлено в 02:59
Энергетика

На Украине опять вырастут цены на газ

Новый министр финансов Украины Оксана Маркарова анонсировала новое повышение цен на газ для населения.
Обновлено 23 ноября в 07:16
Энергетика

Пока для рынка рублевого долга одним из главных драйверов будет оставаться динамика цен на нефть - Уралсиб

Пока рынок рублевого долга не определился с вектором движения, одним из главных драйверов будет оставаться динамика цен на нефть.
Обновлено в 05:10
ещё по теме
Главное