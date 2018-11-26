Стоимость фьючерса на североморскую смесь марки Brent с поставкой в январе 2019 году выросла на 2,2%, достигнув $60,15 за баррель после снижения на 11% за всю прошлую неделю. Об этом говорят данные торгов биржи ICE в Лондоне.

Brent подорожала до $60 после обвала на 11%

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