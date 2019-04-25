Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла до $75 за баррельВедомости 03:36
На 10:10 мск стоимость июньских фьючерсов Brent росла на 0,42% и составляла $74,90 за баррель. К этому времени нефть марки WTI на торгах на Нью-Йоркской бирже дорожала на 0,11% и торговалась на уровне $65,96 за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 03:54, Ашберн
Транспорт
В метрополитене Екатеринбурга поднимут стоимость проезда
В Екатеринбургском метрополитене всё же повышают стоимость проезда до 32 рублей.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Вандалы осквернили памятник советским воинам-освободителям в Вене
В Австрии неизвестные облили черной краской памятник советским воинам-освободителям. Инцидент произошел на площади Шварценбергплац в Вене.
Обновлено в 03:35
Происшествия
В отношении Александра Ландо возбудили дело о мошенничестве
Александр Ландо, бывший председатель Общественной палаты Саратовской области, стал фигурантом уголовного дела.
Обновлено вчера в 11:44
Здоровье
Диетолог объяснил рост числа россиян с ожирением
По данным Роспотребнадзора за восемь лет число россиян, страдающих ожирением, выросло в два раза: этим заболеванием сейчас страдает каждая четвертая женщина и каждый седьмой мужчина в стране.
Обновлено в 01:08
Политика
Путин прокомментировал указ о паспортах для жителей ДНР и ЛНР
Комментируя свое решение, глава государства обратил внимание на то, что нельзя мириться с ситуацией, в которой оказались жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР И ЛНР), чьи гражданские права оказались практически полностью ущемлены.
Обновлено вчера в 11:40
Политика
Украина вышла из соглашения о секретных советских изобретениях
Кабинет министров Украины принял решение о выходе страны из соглашения о неразглашении секретных данных, связанных с изобретениями советских времен.
Обновлено вчера в 08:36
Армия и оружие
В ВСУ заявлено о применении НМ ЛДНР комплексов «Тирада-2С» и «Зоопарк»
Дополнительно заявлено, что в НМ ЛДНР применяется комплекс радиоэлектронной борьбы и РТР (радиотехнической разведки) РБ-341В «Леер-3» с радиусом зоны блокирования сигнала сотовой связи в 6 тыс. метров.
Обновлено в 00:55
Авто
Ford Motor инвестирует в Rivian 500 млн долларов
Как известно, в феврале компания получила от нескольких инвесторов солидную сумму — 700 млн долларов, значительную часть которой выделила компания Amazon.
Обновлено вчера в 09:50
Хоккей
Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа
Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
Обновлено вчера в 15:42
Политика
Подал в отставку замгенпрокурора Украины
Замгенерального прокурора Украины Евгений Енин подал в отставку. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Нарышкин: Запад не желает признавать необратимость многополярного мира
Во время своего выступления Нарышкин отметил, что западные государства во главе с Соединенными Штатами не хотят признавать необратимость формирования многополярного мира.
Обновлено в 03:34
Политика
У здания Рады проходит акция в поддержку закона о языке
Более 200 человек проводят акцию у здания Верховной рады Украины в поддержку принятия закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает его использование практически во всех сферах жизни, сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 02:56
Происшествия
На Сахалине при пожаре в общежитии ГРЭС погибли трое
При пожаре в общежитии Сахалинской ГРЭС-2, который вспыхнул рано утром в четверг, погибли трое сотрудников энергообъекта.
Обновлено вчера в 23:08
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено вчера в 11:38
Общество
Аналитики назвали самые популярные эмодзи у россиян
Самый популярный среди мужчин эмодзи — огонь, следом идет зеленая галочка, а потом смеющийся до слез смайлик.
Обновлено в 00:00
Политика
Ким Чен Ын назвал Россию «дружественным великим соседом»
Обновлено в 02:26
Космос
Роскосмос опубликовал характеристики новой ракеты
Обновлено в 03:21
Армия и оружие
Посол США указал России на наличие авианосных групп в Средиземном море
По сообщениям РИА Новости, Посол США в России Джон Хантсман утверждает, что группа американских авианосцев, расположенных в акватории Средиземного моря, является сигналом, который предупреждает Россию о необходимости прислушаться к международному сообществу.
Обновлено вчера в 01:54
Политика
Захарова назвала самых возмущенных решением России по Донбассу
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию украинских властей на решение России упростить процедуру выдачи паспортов жителям отдельных территорий Донбасса, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 13:57
Путешествия
Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью
Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после теракта в самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа».
Обновлено вчера в 21:51
Шоу-бизнес
Сергей Безруков опубликовал умилительное фото 5-месячного сына
Сергей Безруков опубликовал умилительное фото 5-месячного сына Звездная пара вместе с 2016 года: Сергей Безруков и Анна Матисон познакомились за год до свадьбы и быстро влюбились.
Обновлено вчера в 03:51
Футбол
Новичка «Аякса» заставили исписывать лист признаниями любви к клубу
Когда-то Схерпена писал в своих социальных сетях, что "Фейеноорд" более хороший клуб, чем "Аякс".
Обновлено в 02:50
Происшествия
Женщина, упавшая на рельсы станции метро «Фрунзенская», погибла
В результате падения с платформы на рельсы на станции метро "Фрунзенская" около 09:00 утра четверга погибла женщина, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 03:06
Хоккей
Дауд: Овечкин сделает всё ради победы, а «Вашингтон» последует за ним
Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон».
Обновлено вчера в 06:34
Шоу-бизнес
Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ
Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Шоу-бизнес
Алла Пугачева приехала в «Гоголь-центр» на концерт «Наша Алла»
Народная артистка СССР Алла Пугачева приехала в "Гоголь-центр" на концерт "Наша Алла", задуманный режиссером и художественным руководителем театра Кириллом Серебренниковым в ее честь, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 13:24
Здоровье
В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 23:48
Общество
Роскомнадзор ограничивает доступ к пиратским копиям «Игры престолов»
Роскомнадзор на основании поступивших заявлений правообладателей ограничивает доступ к нелегальным копиям сериала "Игра престолов", сообщает ведомство.
Обновлено в 03:46
Религия
У православных христиан — Чистый четверг
Сегодня, 25 апреля, православные христиане отмечают Великий четверг, который еще называют Чистым.
Обновлено в 02:49
Общество
По решению суда за оскорбление властей оштрафовали первого россиянина
В Новгородской области Чудовским районным судом принято решение о наложении штрафной санкции на местного жителя за публичное оскорбление российских властей.
Обновлено вчера в 04:58