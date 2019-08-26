Энергетика
ИнтерфаксBrent подешевела до $58,75 за баррель
К 8:20 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $58,75 за баррель, это на $0,59 (0,99%) ниже уровня закрытия пятницы. За предыдущие торги контракт подешевел на $0,58 (0,97%), до $59,34 за баррель.
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