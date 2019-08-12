Энергетика
Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаютсяRT на русском 01:06
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник, 12 августа, снижаются. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,29%, составив $54,34 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 0,22% — до $58,40 за баррель.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 03:02, Вашингтон
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Акинфеев обогнал Семака по числу попаданий в стартовый состав
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Экономика
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Общество
Росрыболовство объяснило новые правила рыбалки
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Армия и оружие
Российский эксперт оценил «смертоносные» штурмовики Украины
Военный эксперт Антон Лавров прокомментировал намерение Украины закупить у Бразилии турбовинтовые учебно-боевые самолеты A-29 Super Tucano.
Обновлено вчера в 19:10
Армия и оружие
ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила шесть беспилотников боевиков
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Футбол
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Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
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Общество
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Минтранс разработал законопроект о новом порядке установления приаэродромных территорий (ПАТ), летом его текст был разослан аэропортам.
Обновлено вчера в 16:37
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
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Интернет
В работе поисковой системы Google произошел сбой
Сбой произошел в работе американской поисковой системы Google.
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Происшествия
Дети в Новокузнецке подожгли одежду на пятилетней девочке
Пятилетняя девочка получила тяжелые ожоги тела во время прогулки на улице в Новокузнецке.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
В Китае число жертв супертайфуна «Лекима» достигло 44
Число погибших в результате супертайфуна «Лекима», обрушившегося на восток Китая, достигло 44 человек.
Обновлено в 00:25
Армия и оружие
Вице-адмирал оценил прогноз СМИ о столкновениях России и США в море
Бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов оценил прогноз американского военного эксперта Лайла Голдстайна о столкновениях России и США в море.
Обновлено вчера в 19:02
Общество
Москвичи выбрали праздничную программу на День города
Голосование, на котором можно было выбрать праздничные мероприятия на День города в Москве, завершилось на портале "Активный гражданин", чаще всего жители голосовали за запуск салюта в парках.
Обновлено в 01:29
Финансы
Курс китайской валюты к доллару понижен до нового минимума
Выполняющий функции центробанка Народный банк Китая понизил курс национальной валюты к американскому доллару до нового минимума с апреля 2008 года.
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Обновлено 10 августа в 10:15
Культура
В Ивановской области стартует «Островский-FEST»
Первый Международный фестиваль камерных театральных форм «Островский-FEST» откроется в городе Кинешма Ивановской области 14 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие
В российской армии появится сотовая связь
Роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи, появятся в российской армии.
Обновлено вчера в 23:30
Общество
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Обновлено вчера в 04:24
Финансы
Bloomberg предсказал России четвертое место по золотовалютным резервам
Впервые за восемь лет золотовалютные резервы России могут превысить резервы Саудовской Аравии, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия
Правозащитники разыскивают избившего девушку на митинге росгвардейца
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Происшествия
В Красноярском крае в палатке найдены тела четырех туристов
Тела четырех человек, предположительно, отравившихся газом найдены в палатке на берегу реки Ангары в Красноярском крае, сообщили журналистам в понедельник в ГСУ СК по региону.
Обновлено в 01:44
Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 01:03
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Седокова нарисовала себе стальной пресс
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Экономика
В РФ экспорт продукции намерены начать 12% малых и средних компаний — опрос
В России на сегодняшний день экспорт продукции планируют начать 12% российских малых и средних компаний, свидетельствуют данные опроса, проведенного специалистам Аналитического центра НАФИ.
Обновлено в 02:54